“Βουτιά” στις τιμές του πετρελαίου μετά συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για εκεχειρία 2 εβδομάδων

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν κατά 15% και πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά τις ανακοινώσεις για δύο εβδομάδες κατάπαυση πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την έναρξη διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παρατείνει το τελεσίγραφό του στο Ιράν, η Τεχεράνη δήλωσε πως είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ ανακοίνωσε πως τίθεται σε ισχύ κατάπαυση του πυρός «παντού» στη Μέση Ανατολή με «άμεση ισχύ». Βέβαια, λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νενιάχου ανέφερε ότι η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο.

Οι παραπάνω δηλώσεις που ανακούφισαν τις αγορές, με τους χρηματιστηριακούς δείκτες στην Ασία να απογειώνονται κατά τις πρώτες συναλλαγές.

Περί τις 03:15 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, μειωνόταν κατά 15,40%, στα 99,55 δολάρια.

Αυτή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, έπεφτε κατά 15,03%, στα 92,85 δολάρια.

Υποχώρησαν έτσι κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων, σε κλίμα ευφορίας για την προοπτική κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, όπου μαίνεται πόλεμος για πάνω από πέντε εβδομάδες.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης Nikkei του χρηματιστηρίου στο Τόκιο σημείωνε αλματώδη άνοδο (+4%), όπως και ο Kospi σε αυτό της Σεούλ (+5,94%).