Καύσιμα: Ανοδικές πιέσεις στις τιμές – Η αμόλυβδη θα φτάσει πάνω από τα 2 ευρώ στα νησιά

Ανοδικές τάσεις παρουσιάζουν οι τιμές των καυσίμων μετά την νέα κρίση στην Μέση Ανατολή και την επανέναρξη των επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως αναφέρει στην ΕΡΤ ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου η εικόνα της αγοράς δεν έχει διαφοροποιηθεί ουσιαστικά από την έναρξη της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διεθνείς αγορές συνεχίζουν να παρουσιάζουν έντονες αλλά βραχύβιες διακυμάνσεις, με τις τιμές να κινούνται ανοδικά για σύντομα χρονικά διαστήματα πριν επανέλθουν σε πιο ήπιους ρυθμούς.

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Ο κ. Παπαγεωργίου εξήγησε ότι η τιμή της βενζίνης στα διυλιστήρια αυξήθηκε από περίπου 78 στα 79-80 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κατέγραψε άνοδο περίπου τριών λεπτών, εξέλιξη που, όπως είπε, θα αποτυπωθεί στις αντλίες από την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των πρατηριούχων Αττικής, ο βασικός λόγος που οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα είναι ότι δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η ομαλή διακίνηση του αργού πετρελαίου.

Καύσιμα: Πάνω από 2 ευρώ στα νησιά η αμόλυβδη

Ο Νίκος Παπαγεωργίου προέβλεψε ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης θα κινηθεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με τιμές που θα κυμαίνονται περίπου από 1,95 έως 2,15 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή.

Για τα νησιά, τόνισε ότι οι τιμές βρίσκονται ήδη πάνω από τα 2 ευρώ, εξαιτίας του αυξημένου μεταφορικού κόστους, το οποίο επιβαρύνει την τελική τιμή κατά περίπου 14-15 λεπτά ανά λίτρο. Αναφερόμενος στη σύνθεση της τελικής τιμής των καυσίμων, ο πρόεδρος των πρατηριούχων επισήμανε ότι το μικτό περιθώριο κέρδους των πρατηρίων ανέρχεται μόλις σε 8 έως 10 λεπτά ανά λίτρο.

Όπως υπογράμμισε, περισσότερο από το 52% της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής αφορά φόρους, σημειώνοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους δεν καταλήγει στους πρατηριούχους αλλά στη φορολογία και στην υπόλοιπη αλυσίδα διαμόρφωσης της τιμής.