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Μιχάλης Ιατρόπουλος: Λαγοκέφαλοι πιάστηκαν στο αγκίστρι του – “Από τους μ@@@ δεν γλυτώνεις ποτέ” (βίντεο)

Η έντονη αντίδραση του ηθοποιού στην θέα των ψαριών

Μιχάλης Ιατρόπουλος: Λαγοκέφαλοι πιάστηκαν στο αγκίστρι του – “Από τους μ@@@ δεν γλυτώνεις ποτέ” (βίντεο)
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Έξαλλος έγινε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος όταν είδε πως δύο λαγοκέφαλοι είχαν πιαστεί στο αγκίστρι της πετονιάς του, με τον ηθοποιό να δημοσιεύει το περιστατικό σε βίντεο στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να πιάνει τα τοξικά ψάρια με τα χέρια του.  

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, που βρισκόταν για ψάρεμα με σκάφος, αντιδράει πολύ έντονα βλέποντας τους λαγοκέφαλους, αρχίζοντας τα… γαλλικά: «Αρχίσαμε τις μαλ@@@, θα μου σπάσουν τα αρχ@@@».

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Ο ηθοποιός ακούγεται να λέει: «Γαμ… τα λαγοκέφαλα», με την γυναίκα που ήταν μαζί του στο σκάφος να παρατηρεί ότι ο ένας από τους λαγοκέφαλους είχε καταπιεί το αγκίστρι.

«Τελικά από τους μαλ@@@ες δεν γλυτώνεις πουθενά» έγραψε στη λεζάντα της σχετικής ανάρτησης ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.

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