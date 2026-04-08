Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για εκεχειρία 2 εβδομάδων, ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ – “Εκτός ο Λίβανος”, λέει το Ισραήλ

Ελπίδες για ολοκληρωτικό τερματισμό του πολέμου γεννά η συμφωνία για εκεχειρία δύο εβδομάδων στην οποία συμφώνησαν ανάμεσα ΗΠΑ και Ιράν, με τις δυο πλευρές να αρχίζουν συνομιλίες την Παρασκευή 10/4 στο Πακιστάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα, σήμερα νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας) το Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ΗΠΑ κατήγαγαν «πλήρη και ολοκληρωτική νίκη» κλείνοντας συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, καταρχήν για δύο εβδομάδες, με το Ιράν.

Πρόκειται για «μια πλήρη και ολοκληρωτική νίκη. 100%. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι’ αυτό», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε σύντομες δηλώσεις που έκανε τηλεφωνικά στο AFP. Διαβεβαίωσε επίσης ότι το ζήτημα του ουρανίου του Ιράν θα «επιλυθεί πλήρως».

«Θα επιλυθεί πλήρως, αλλιώς δεν θα αποδεχθώ» τον τερματισμό του πολέμου, απάντησε ερωτηθείς πώς θα λυθεί το ζήτημα του ουρανίου που έχει εμπλουτιστεί σε υψηλό βαθμό από πυρηνικούς επιστήμονες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως πιστεύει ότι η Κίνα συνέβαλε το Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κλείσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

«Αυτό θέλω να πω», απάντησε ο Τραμπ σε σύντομες τηλεφωνικές δηλώσεις του στο AFP ερωτηθείς σχετικά με την ενδεχόμενη συμβολή του Πεκίνου στην απόφαση της Τεχεράνης, συμμάχου του, να διαπραγματευτεί κατάπαυση του πυρός.

Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ – Αρχίζουν διαπραγματεύσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε ότι το Ιράν δέχεται να ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο ανακωχής διάρκειας δύο εβδομάδων, υπό τον όρο ότι θα σταματήσουν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Αν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν σταματήσουν, οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας θα σταματήσουν τις αμυντικές επιχειρήσεις τους», ανέφερε ο Αραγτσί μέσω X, εξ ονόματος του ιρανικού ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

«Για περίοδο δύο εβδομάδων, θα είναι εφικτή η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών περιορισμών», πρόσθεσε, λίγη ώρα αφού ανακοινώθηκε από τις δυο πλευρές πως οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να διαπραγματευτούν για δυο εβδομάδες τον τερματισμό του πολέμου.

«Αποφασίστηκε στο ανώτατο επίπεδο ότι το Ιράν θα διεξαγάγει, για περίοδο δύο εβδομάδων» διαπραγματεύσεις «με την αμερικανική πλευρά στο Ισλαμαμπάντ», σύμφωνα με ανακοίνωση του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν την Παρασκευή.

«Αυτό δεν σημαίνει το τέλος του πολέμου» και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν πρόκειται να αποδεχτεί τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών παρά «αφού» ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, τόνισε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας πως η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός θα μπορούσε να παραταθεί εάν υπάρξει «συμφωνία των δυο πλευρών» για αυτό.

Ιράν: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός

Σύμφωνα με την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στον ΟΗΕ το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας ανακοίνωσε ότι, ύστερα από σαράντα ημέρες πολέμου, «σχεδόν όλοι οι στόχοι του πολέμου έχουν επιτευχθεί» και ότι οι ιρανικές δυνάμεις «οδήγησαν τον εχθρό σε ιστορική αδυναμία και διαρκή ήττα», υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση της σύγκρουσης αποφασίσθηκε εξαρχής έως ότου επιτευχθούν «η μεταμέλεια του εχθρού, η πλήρης αποδυνάμωσή του και η άρση των μακροπρόθεσμων απειλών κατά της χώρας».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Iράν έχει απορρίψει επανειλημμένα τα τελεσίγραφα του προέδρου Τραμπ, τονίζοντας ότι «δεν αποδίδει καμία σημασία σε οποιαδήποτε μορφή τελεσιγράφου εκδίδεται από τον εχθρό». Παράλληλα, σημειώνεται ότι η «ιστορική απόφαση του Ιράν» είναι να συνεχίσει τη μάχη «για όσο διάστημα απαιτηθεί», προκειμένου να παγιωθούν τα επιτεύγματα και να διαμορφωθούν «νέες εξισώσεις ασφαλείας και πολιτικής στην περιοχή βασισμένες στην αναγνώριση της ισχύος και κυριαρχίας του Ιράν και της Αντίστασης».

Το Συμβούλιο γνωστοποίησε ακόμη ότι, κατόπιν καθοδήγησης του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, εγκρίθηκε η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων στο Iσλαμαμπάντ, με στόχο εντός δεκαπέντε ημερών να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες και να μετατραπεί «η νίκη του Ιράν στο πεδίο της μάχης σε νίκη στο πεδίο των πολιτικών διαπραγματεύσεων».

Σύμφωνα με το κείμενο, η Τεχεράνη έχει διαμορφώσει «δεκάσημο σχέδιο» το οποίο διαβιβάστηκε στην αμερικανική πλευρά μέσω του Πακιστάν. Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, «ρυθμιζόμενη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ υπό τον συντονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν», καθιέρωση ασφαλούς πρωτοκόλλου διέλευσης στα Στενά ώστε να διασφαλίζεται η ιρανική κυριαρχία, τερματισμό του πολέμου κατά του «άξονα της Αντίστασης», αποχώρηση των αμερικανικών μάχιμων δυνάμεων από όλες τις βάσεις της περιοχής, πλήρη αποζημίωση προς το Ιράν, άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τελική κατοχύρωση όλων αυτών «μέσω δεσμευτικού Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Το σχέδιο δέκα σημείων της Τεχεράνης που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον ως βάση για να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα δεχθούν το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν να συνεχιστεί, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού ουρανίου, καθώς και να προχωρήσουν στην άρση όλων των κυρώσεων που επιβάλλονται σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Νετανιάχου: Η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν «δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο»

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε λίγο μετά τις 06:00 ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων που κλείστηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν «δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο», αντικρούοντας την ανακοίνωση που έκανε νωρίτερα για αυτό ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή.

Από την πλευρά του, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους συμφώνησαν να τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός «παντού», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, στο πλαίσιο μεσολάβησης του Πακιστάν με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που διαρκεί πλέον πάνω από πέντε εβδομάδες.

«Με τη μέγιστη ταπεινότητα, έχω την ευχαρίστηση να ανακοινώσω ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μαζί με τους συμμάχους τους, συμφώνησαν (να εφαρμοστεί) άμεση κατάπαυση του πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και άλλων χωρών, με άμεση ισχύ», ανέφερε ο κ. Σαρίφ μέσω X, πληκτρολογώντας αυτές τις τρεις τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα.

Λέβιτ: Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν είναι «νίκη» για τις ΗΠΑ

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν, αποτελεί «νίκη» των ΗΠΑ, διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα· ένα τέταρτο πριν από τις 05:00 ώρα Ελλάδας) η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ενώ ακόμη δεν έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των δυο κρατών για να τελειώσει ο πόλεμος — κάτι που προβλέπεται μεθαύριο Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ. This is a victory for the United States that President Trump and our incredible military made happen.



From the very beginning of Operation Epic Fury, President Trump estimated this would be a 4-6 week operation.



Thanks to the unbelievable capabilities of our warriors, we have…— Karoline Leavitt (@PressSec) April 8, 2026

«Αυτή είναι μια νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες που κατάφεραν ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ και ο απίστευτος στρατός μας», έκρινε η Κάρολαϊν Λέβιτ μέσω X.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ επέτρεψε την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Ποτέ μην υποτιμάτε την ικανότητα του Προέδρου Τραμπ να προωθεί με επιτυχία τα συμφέροντα της Αμερικής και να μεσολαβεί για την ειρήνη», σημειώνει η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες «καλωσορίζει» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καλωσορίζει την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός για δυο εβδομάδες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν» και προτρέπει τις εμπόλεμες πλευρές να «τηρήσουν τους όρους» της συμφωνίας και να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις ώστε να υπάρξει «διαρκής και περιεκτική ειρήνη στην περιοχή» της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ομοβροντία πυραύλων από το Ιράν θέτει σε συναγερμό το Ισραήλ

Την ώρα που ο Τραμπ ανακοίνωνε την εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν με την προϋπόθεση να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ η Τεχεράνη εκτόξευσε ομοβροντία πυραύλων προς το κεντρικό Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ.

Λίβανος: Οκτώ νεκροί σε βομβαρδισμό του Ισραήλ στη Σαΐντα

Βομβαρδισμός του Ισραήλ στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους στην πόλη Σαΐντα του Λιβάνου, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

«Το πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στη Σαΐντα, στον νότιο Λίβανο, είχε αποτέλεσμα, σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό, να σκοτωθούν οκτώ άνθρωποι στις τάξεις του άμαχου πληθυσμού και να τραυματιστούν (άλλοι) 22», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου.

Δυο νεκροί, ανάμεσά τους παιδί, εξαιτίας της πτώσης βλήματος σε σπίτι στη Βαγδάτη

Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους -συμπεριλαμβανομένου οκτάχρονου παιδιού- χθες Τρίτη το βράδυ στη Βαγδάτη, όταν βλήμα έπληξε το σπίτι τους στην ιρακινή πρωτεύουσα προκαλώντας πυρκαγιά, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην αστυνομία του Ιράκ.

«Άλλοι τρεις άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκα, τραυματίστηκαν» στο συμβάν αυτό, στη συνοικία Αμιρίγια, στο ανατολικό τμήμα της ιρακινής πρωτεύουσας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αξιωματικός των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας είχε δηλώσει λίγο νωρίτερα στο AFP ότι «ρουκέτα έπεσε πάνω σε σπίτι στη συνοικία Αμιρίγια».

Φωτιά σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στα ΗΑΕ

Οι αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν επιχείρηση για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου στη Χαμπσάν, χωρίς να διευκρινίσουν την αιτία.

«Οι αρχές του Αμπού Ντάμπι επεμβαίνουν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου στη Χαμπσάν», στο νοτιοδυτικό τμήμα του εμιράτου, ανέφερε στα αγγλικά η υπηρεσία ενημέρωσης μέσω X.

Βομβαρδίστηκε πετροχημικό συγκρότημα στο Ιράν

Μονάδα εταιρείας της πετροχημικής βιομηχανίας στο νοτιοδυτικό Ιράν χτυπήθηκε χθες Τρίτη από αμερικανοϊσραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό, χωρίς να υπάρξουν θύματα, σύμφωνα με δυο αξιωματούχους τους οποίους επικαλέστηκε ιρανικό μέσο ενημέρωσης.

Ο διευθυντής δημοσίων σχέσεων της εταιρείας πετροχημικών ειδών Amir Kabir Petrochemical Company, με έδρα τη Μασάρ, ανέφερε ότι μονάδα του συγκροτήματος αυτού υπέστη επίθεση, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων MEHR. Ο αεροπορικός βομβαρδισμός έγινε μετά τα μεσάνυχτα και δεν προκάλεσε θύματα, διευκρίνισε στο ίδιο πρακτορείο ανώτερος αξιωματούχος της αυτοδιοίκησης στην επαρχία Χουζεστάν.

Η εταιρεία, που παράγει πολυαιθυλένιο, είχε καταχωριστεί στην αμερικανική μαύρη λίστα των οντοτήτων στις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις τον Φεβρουάριο του 2023.

Το Σάββατο, εταιρεία στην ίδια ειδική οικονομική ζώνη πετροχημικών εγκαταστάσεων βομβαρδίστηκε επίσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές της επαρχίας.