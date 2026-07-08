ΗΠΑ: Εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο Στενό του Ορμούζ

Λίγες ώρες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ το στρατιωτικό επιτελείο των ΗΠΑ εξαπέλυσε επιθέσεις σε στόχους του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε συγκεκριμένα, το βράδυ της Τετάρτης ότι διεξάγει αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο Στενό του Ορμούζ.

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«Κατόπιν εντολής του Αρχηγού, οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ άρχισαν να διεξάγουν πρόσθετα πλήγματα εναντίον του Ιράν για να υποβαθμίσουν περαιτέρω την ικανότητά τους να απειλούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter η CENTCOM.

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για την πρόσφατη αδικαιολόγητη επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας και των πολιτικών πληρωμάτων που πλοηγούνται ελεύθερα σε μια ζωτικής σημασίας διεθνή πλωτή οδό», προσθέτει.

BREAKING:



The U.S. announces that it’s striking Iran right now.



The video shows explosions and smoke in the Port of Chabahar Port in Southern Iran. pic.twitter.com/OfqDTeJ6tG— Visegrád 24 (@visegrad24) July 8, 2026

Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στις παράκτιες πόλεις Μπαντάρ Αμπάς και Σιρίκ του Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Γύρω στις 11:15 μ.μ. τοπική ώρα, «ακούστηκε ο ήχος αρκετών εκρήξεων στο Μπαντάρ Αμπάς και το Σιρίκ. Ο ήχος ορισμένων εκρήξεων ακούστηκε επίσης από τη θάλασσα στην περιοχή στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Σιρίκ», ανέφερε το Fars. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε επίσης εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς.

Νωρίτερα η CENTCOM με ανάρτησή της τόνισε ότι «σήμερα περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του Ναυτικού των ΗΠΑ περιπολούν σε ύδατα σε όλη τη Μέση Ανατολή, καθώς οι δυνάμεις της CENTCOM συνεχίζουν να προωθούν την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

Today, more than 20 U.S. Navy warships are patrolling waters across the Middle East as CENTCOM forces continue promoting regional security and stability. Last month, U.S. naval warships and aircraft transited the Arabian Sea in close formation, demonstrating unmatched American… pic.twitter.com/gnfRIKAYJl ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 8, 2026

Τον προηγούμενο μήνα, πολεμικά πλοία και αεροσκάφη του αμερικανικού ναυτικού διέσχισαν τη Θάλασσα της Αραβίας σε σφιχτή formαtion, επιδεικνύοντας απαράμιλλη αμερικανική στρατιωτική ισχύ και πυρός».