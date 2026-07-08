Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο Στενό του Ορμούζ

Εκρήξεις σε πόλεις του Ιράν

ΗΠΑ: Εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο Στενό του Ορμούζ
Facebook/CENTCOM
DEBATER NEWSROOM
UPD: 23:49

Λίγες ώρες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ το στρατιωτικό επιτελείο των ΗΠΑ εξαπέλυσε επιθέσεις σε στόχους του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε συγκεκριμένα, το βράδυ της Τετάρτης ότι διεξάγει αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο Στενό του Ορμούζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κατόπιν εντολής του Αρχηγού, οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ άρχισαν να διεξάγουν πρόσθετα πλήγματα εναντίον του Ιράν για να υποβαθμίσουν περαιτέρω την ικανότητά τους να απειλούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter η CENTCOM.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για την πρόσφατη αδικαιολόγητη επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας και των πολιτικών πληρωμάτων που πλοηγούνται ελεύθερα σε μια ζωτικής σημασίας διεθνή πλωτή οδό», προσθέτει.

Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στις παράκτιες πόλεις Μπαντάρ Αμπάς και Σιρίκ του Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Γύρω στις 11:15 μ.μ. τοπική ώρα, «ακούστηκε ο ήχος αρκετών εκρήξεων στο Μπαντάρ Αμπάς και το Σιρίκ. Ο ήχος ορισμένων εκρήξεων ακούστηκε επίσης από τη θάλασσα στην περιοχή στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Σιρίκ», ανέφερε το Fars. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε επίσης εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς.

Νωρίτερα η CENTCOM με ανάρτησή της τόνισε ότι «σήμερα περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του Ναυτικού των ΗΠΑ περιπολούν σε ύδατα σε όλη τη Μέση Ανατολή, καθώς οι δυνάμεις της CENTCOM συνεχίζουν να προωθούν την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

Τον προηγούμενο μήνα, πολεμικά πλοία και αεροσκάφη του αμερικανικού ναυτικού διέσχισαν τη Θάλασσα της Αραβίας σε σφιχτή formαtion, επιδεικνύοντας απαράμιλλη αμερικανική στρατιωτική ισχύ και πυρός».

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ