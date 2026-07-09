Παράταση για την απογραφή των ανελκυστήρων – Ποια είναι η τελική ημερομηνία, τι πρόστιμο προβλέπεται

“Ανάσα” για χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές πολυκατοικιών που δεν είχαν προλάβει να απογράψουν τους ανελκυστήρες τους δίνει η τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, μετά την πρόταση που υπέβαλε η ΠΟΜΙΔΑ.

Συγκεκρμένα, με νέα τροπολογία δίνεται η δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να γίνει η απογραφή χωρίς πρόστιμο έως τις 10 Ιουλίου 2027.

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Η απογραφή γίνεται από τον υπεύθυνο συντηρητή ή τον εγκαταστάτη, με υπεύθυνη δήλωση ενός τουλάχιστον ιδιοκτήτη, του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου του κτιρίου, στην οποία δηλώνονται τα βασικά στοιχεία του ακινήτου και του ανελκυστήρα.

Η τροπολογία ξεκαθαρίζει επίσης ότι στο Μητρώο απογράφονται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, είτε έχουν ήδη πιστοποιηθεί είτε όχι. Η απογραφή δεν είναι διαδικασία πιστοποίησης ή εκσυγχρονισμού, αλλά καταγραφής, ώστε να δημιουργηθεί για πρώτη φορά ένα ενιαίο Μητρώο όλων των ανελκυστήρων της χώρας. Στοιχεία όπως η ύπαρξη πιστοποίησης, δήλωσης συμμόρφωσης (σήμανση CE) ή τεχνικών εκκρεμοτήτων δηλώνονται προαιρετικά.

Η βασική προθεσμία ολοκλήρωσης της απογραφής παραμένει τέσσερις μήνες από τη λειτουργία του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων, με δυνατότητα μίας μόνο παράτασης. Μετά τη λήξη της, η πλατφόρμα θα συνεχίσει να δέχεται δηλώσεις για νέους ανελκυστήρες, για όσους δεν απογράφηκαν εμπρόθεσμα, αλλά και για διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων.

Για τους ανελκυστήρες που εγκαθίστανται μετά την 1η Ιουνίου 2026, η απογραφή θα γίνεται από τον εγκαταστάτη μέσα σε 90 ημέρες από την έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης, χωρίς πρόστιμο. Μετά το διάστημα αυτό η απογραφή θεωρείται εκπρόθεσμη.

Έως 5.000 ευρώ τα πρόστιμα

Η τροπολογία καθορίζει και τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν. Αυτά ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα για κτίρια κατοικίας, σε 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής ή μικτής χρήσης και σε 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό.

Αλλάζει και η διαδικασία συντήρησης. Η τακτική συντήρηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί νόμιμα αν ο ανελκυστήρας δεν διαθέτει αριθμό απογραφής, εκτός από τις απολύτως αναγκαίες εργασίες για την άρση άμεσου κινδύνου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας απογραφής, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί το βασικό στοιχείο ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα.

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Παράλληλα, μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, αναστέλλονται οι κυρώσεις που αφορούν τις προθεσμίες πιστοποίησης και καταχώρισης. Με κοινή υπουργική απόφαση θα καθοριστούν η διαδικασία της εκπρόθεσμης απογραφής, η επιβολή και η είσπραξη των προστίμων, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της νέας διαδικασίας.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι η ρύθμιση δεν αποτελεί γενική παράταση της απογραφής, αλλά μεταβατική διαδικασία για να ολοκληρωθεί η καταγραφή των ανελκυστήρων που δεν είχαν δηλωθεί. Παράλληλα, δεν αποκλείεται η επιβολή προστίμων αν, μετά από έλεγχο ή καταγγελία, διαπιστωθεί ανελκυστήρας που παραμένει εκτός Μητρώου.