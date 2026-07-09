Ασφαλιστικές οφειλές στο e-ΕΦΚΑ: Η νέα ρύθμιση 72 δόσεων – Οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι

Νέα ρύθμιση για τις Ασφαλιστικές οφειλές στο e-ΕΦΚΑ που μπορεί να φτάνει και τις 72 δόσεις προωθεί νέο νομοθετικό πλαίσιο δίνοντας σημαντική ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες που μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με με ευνοϊκότερους όρους.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση η η διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) αναφέρει ότι η ρύθμιση των ασφαλιστικών χρεών αφορά οφειλές έως το τέλος του 2023 με αιτήσεις ΚΕΑΟ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026.

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Το προφίλ των ρυθμιζόμενων ασφαλιστικών οφειλών στο e-EFKA

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές που αφορούν χρονικές περιόδους έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με προϋπόθεση να μην βρίσκονται ήδη σε κάποια άλλη ρύθμιση μέχρι τον Απρίλιο 2026. Αντίθετα, ασφαλιστικές οφειλές που αφορούν χρονικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά δεν μπορούν να ενταχθούν στο νέο καθεστώς των 72 δόσεων. Οι συγκεκριμένες οφειλές θα πρέπει είτε να εξοφληθούν είτε να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης έχει οριστεί στα 30 ευρώ.

Για τους οφειλέτες που δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στη νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών στο e-ΕΦΚΑ, το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΑΟ θα εμφανίζει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα κατά την επιλογή της ρύθμισης των 72 δόσεων.