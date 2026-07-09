Η viral γκάφα του Τραμπ: Η ανάρτηση του με φωτογραφία από επίθεση του 2025 στο Ιράν

Σε ακόμη μία γκάφα υπέπεσε ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστός για τις “απρόσεκτες” αναρτήσεις του στα social media το βράδυ της Τετάρτης (8/7).

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ανάρτηση στις 00:35 με φωτογραφία που υποτίθεται αφορούσε επίθεση σε ιρανικό στόχο. Μάλιστα, έγραψε «αυτό (σ.σ. η επίθεση) αποτελεί απάντηση στον χθεσινό (σ.σ. πλέον προχθεσινό) “βομβαρδισμό” πλοίων από το Ιράν. Αν επαναληφθεί, οι συνέπειες θα είναι πολύ πιο σοβαρές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το post συνοδευόταν από φωτογραφία που φερόταν να απεικονίζει την συγκεκριμένη επίθεση, μόνο που όπως αποδείχθηκε το… ντοκουμέντο που παρουσίασε ο Τραμπ είχε τραβηχτεί πέρυσι το καλοκαίρι. Σύμφωνα με την αρχική περιγραφή, η εικόνα αφορούσε επίθεση που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα στην Τσαμπαχάρ, στο νότιο Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Trump reposted a photo from an X account that claimed it showed tonight's U.S. strikes on Iran.



However, the image is not from today's strikes. pic.twitter.com/lzYltnOHed— Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Όμως, στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για εικόνα από διαφορετική επίθεση που είχε πραγματοποιηθεί το 2025. Ο ίδιος ο λογαριασμός “Open Source Intel” παραδέχθηκε το λάθος, επισημαίνοντας ότι, ύστερα από νέο έλεγχο, επιβεβαιώθηκε πως η φωτογραφία ήταν λανθασμένα αποδομένη.

BIG CORRECTION: I just double checked and this image is not from tonight.



My mistake. I own it. pic.twitter.com/nZW5efUrWB— Open Source Intel (@Osint613) July 8, 2026

Στην πραγματικότητα, η εικόνα προερχόταν από ισραηλινό πλήγμα που είχε πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2025 στην εγκατάσταση καυσίμων στο Σαχράν, στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης.