Νέος γύρος αμερικανικών χτυπημάτων εναντίον του Ιράν, “έρχονται χειρότερα” – Ιρανικά αντίποινα σε βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν

Στο «κόκκινο» για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ βρέθηκε η Μέση Ανατολή, με νέο μπαράζ αεροπορικών πληγμάτων από τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Λίγες ώρες πριν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει «πολύ χειρότερη» εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό για τη μεταφορά πετρελαίου.

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Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη απείλησε ότι θα προχωρήσει στο κλείσιμο του Στενού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV το οποίο επικαλείται πηγή με γνώση της κατάστασης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη προειδοποίησε επίσης ότι θα πλήξει στόχους του «εχθρού» σε αναλογία τουλάχιστον δύο προς ένα, σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), οι αμερικανικές επιδρομές είχαν στόχο να «υποβαθμίσουν περαιτέρω την ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας» στο Στενό του Ορμούζ, μετά τις επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για τις πρόσφατες αδικαιολόγητες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και πληρωμάτων που πλέουν στην περιοχή του Ορμούζ.

Τραμπ: «Το Ιράν ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν ξέρω αν την αξίζουν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δήλωσε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, ενώ επέμεινε για άλλη μια φορά ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη κερδίσει στο Ιράν, λέγοντας ότι «τους έχουν απομείνει πολύ λίγα και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία». President Trump on Iran: "They called a little while ago. They want to make a deal so badly — I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem." pic.twitter.com/KuepwAo5Ka ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 9, 2026

«Με κάλεσαν πριν από λίγο και θέλουν να κάνουν μια συμφωνία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, δεν ξέρω αν θα την τιμήσουν», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε γιατί το Ιράν επιτέθηκε σε εμπορικά πλοία αν θέλει να κάνει συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή είναι κάπως τρελοί για να είμαι ειλικρινής. Ακούγεται τρελό, είναι λίγο εκτός ελέγχου, αλλά θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία».

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«Κάθε φορά που μας χτυπούν, τους χτυπάμε 20 φορές», συμπλήρωσε ο Τραμπ. «Τους πλήξαμε αρκετά σκληρά. Όταν χτυπούν εκείνοι, εμείς ανταποδίδουμε πολύ πιο δυνατά».

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ επιστρέφουν σε μια ολοκληρωμένη στρατιωτική σύγκρουση στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Δεν ξέρω. Έχουμε πολλούς τρόπους να κερδίσουμε, αλλά έχουμε ήδη κερδίσει στρατιωτικά».

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Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα τελευταία πλήγματα των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα σε αυτό που περιέγραψε ως βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν μια ημέρα νωρίτερα.

«Αυτό αποτελεί αντίποινα στον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ!», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας ταυτόχρονα φωτογραφία από τις Αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.

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Ο ίδιος φάνηκε να στέλνει αντιφατικά μηνύματα νωρίτερα χθες, λέγοντας πως η κατάπαυση του πυρός «τέλειωσε», μετά την ανταλλαγή πυρών των δυο χωρών που έθεσαν σε δοκιμασία τις προσπάθειες να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όμως ταυτόχρονα διαβεβαίωσε πως οι νέες εχθροπραξίες θα λάβουν τέλος «πολύ γρήγορα» κι άφησε την πόρτα ανοικτή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Ιράν: Οι εχθροί θα «τιμωρηθούν αυστηρά»

Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοχσέν Ρεζάι, δημοσίευσε έναν στίχο από το Κοράνι στο X, προσθέτοντας ότι «ο εχθρός-επιτιθέμενος και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι «η Αμερική δεν έχει ακόμη καταλάβει ότι ο εκφοβισμός και η παραβίαση υποσχέσεων δεν θα παραμείνουν πλέον χωρίς κόστος. Θα το πω ξεκάθαρα: αν επιτεθείτε, θα δεχθείτε πλήγμα», ενώ ταυτόχρονα επέμεινε ότι το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει μόνο μέσω «ιρανικών ρυθμίσεων» και όχι υπό την πίεση αμερικανικών απειλών.

Νέα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν

Όπως μεταδίδουν τα ιρανικά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, εκρήξεις ακούστηκαν στις ιρανικές πόλεις Σιρίκ και Μπαντάρ Αμπάς, στην περιοχή κοντά στο Κοναράκ και το Τσαμπαχάρ, στο νησί Αμπού Μούσα και στην επαρχία Μπουσέρ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, η ακριβής τοποθεσία των εκρήξεων στο Μπουσέρ δεν είναι γνωστή. Το ιρανικό πρακτορείο Nournews, το οποίο συνδέεται με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, ανέφερε ότι ο πυρηνικός σταθμός στο Μπουσέρ δεν υπέστη ζημιές. NEW: Smoke rises from an Iranian port after the U.S. launched a new wave of strikes on targets inside Iran.



The strikes come after U.S. Central Command said it targeted Iran in response to attacks on commercial vessels transiting the Strait of Hormuz.



President Trump warned on… pic.twitter.com/bimlabAXvl— Fox News (@FoxNews) July 8, 2026

Το ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB μετέδωσε ότι θραύσματα από βλήματα που χρησιμοποιήθηκαν στις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν έπληξαν το νοσοκομείο Ιμάμ Άλι στο Τσαμπαχάρ.

Το ιρανικό πρακτορείο Nournews μετέδωσε στο μεταξύ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα «μαζική» επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής.

Σε ανακοίνωσή της που επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον «υποδομών και εγκαταστάσεων» αμερικανικών βάσεων Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ και Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν. Απείλησαν πως θα επεκτείνουν τα αντίποινα και σε άλλες χώρες της περιοχής αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε νέα πλήγματα. BREAKING: Two missiles have reportedly directly impacted the headquarters of U.S. Naval Forces Central Command and the U.S. Fifth Fleet in Bahrain. pic.twitter.com/BzbuPd1VX9— The Hormuz Report (@HormuzReport) July 9, 2026

Νωρίτερα, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι απωθούν «εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», λίγη ώρα αφού οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν πως θα ανταποδώσουν τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

«Το γενικό επιτελείο στρατού διευκρινίζει ότι αν ακουστούν εκρήξεις, θα αποτελούν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εχθρικών επιθέσεων», ανέφεραν χρησιμοποιώντας τυποποιημένες διατυπώσεις μέσω X οι ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να αναφέρουν ρητώς ποια είναι η προέλευση των επιθέσεων.

Επίσης, αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Μπαχρέιν, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου, λίγη ώρα αφού οι αρχές ενεργοποίησαν τις σειρήνες συναγερμού.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν αμέσως μετά την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης πως θα ανταποδώσουν τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.