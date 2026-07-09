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ΕΛΛΑΔΑ

Πάολα Ρεβενιώτη: Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η εμβληματική ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας

Μετά από μάχη με τον καρκίνο

Πάολα Ρεβενιώτη: Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η εμβληματική ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας
DEBATER NEWSROOM

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών η Πάολα Ρεβενιώτη, θρυλική μορφή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Ελλάδα.

Η εμβληματική ακτιβίστρια, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στους κοινωνικούς αγώνες της χώρας, έφυγε από τη ζωή νικημένη από τον καρκίνο.

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Η Πάολα Ρεβενιώτη ήταν θεσμός για το ελληνικό ακτιβιστικό κίνημα. Ήδη από τη δεκαετία του 1970, σε εποχές εξαιρετικά δύσκολες και συντηρητικές, ύψωσε το ανάστημά της διεκδικώντας ορατότητα, ισότητα και σεβασμό.

Υπήρξε η δημιουργός και εκδότρια του ιστορικού και ριζοσπαστικού περιοδικού «Κράξιμο», το οποίο αποτέλεσε ορόσημο για την ελεύθερη έκφραση και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην Ελλάδα.

Μέσα από την τέχνη, τη φωτογραφία και τη δημόσια παρουσία της, κατάφερε να σπάσει τα ταμπού, καταγράφοντας την πραγματικότητα του περιθωρίου και αναδεικνύοντας τις ανθρώπινες ιστορίες που η κοινωνία αγνοούσε.

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