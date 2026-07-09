Ζότα Σίλβα: Επίσημα στα “ερυθρόλευκα” του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι καθώς ολοκλήρωσε ακόμη μία μεταγραφή ανακοινώνοντας της απόκτηση Ζότα Σίλβα.

Ο 27χρονος εξτρέμ ταξίδεψε στην Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας και μετά την επιτυχία στις ιατρικές εξετάσεις, έβαλε την υπογραφή του και ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε γνωστό πως ο παίκτης παραχωρήθηκε στον Ολυμπιακό ως δανεικός για μία σεζόν.

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Η ενημέρωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, Ζότα Σίλβα. Γεννημένος την 1η Αυγούστου 1999 στο Melres, ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Sousense και αφού πέρασε από Paços Ferreira, Espinho, Leixöes και Casa Pia, το 2022 πήρε μεταγραφή στη Vitória Guimarães.

Τη σεζόν 2023-2024 σημείωσε μαζί της 15 γκολ και μοίρασε επτά ασίστ, για να αποκτηθεί από τη Nottingham Forest. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην Τουρκία ως δανεικός για λογαριασμό της Besiktas (22 συμμετοχές, πέντε γκολ).

Ο Ζότα Σίλβα έχει χριστεί δύο φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, μετρώντας 63 παιχνίδια στην κορυφαία κατηγορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και 32 συμμετοχές στην Premier League. 𝐉𝐎𝐓𝐀 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐀 – Welcome to Olympiacos! 🔴⚪️ pic.twitter.com/epJIsJjQCx— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 9, 2026

Ζότα, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!»