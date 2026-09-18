Πιερρακάκης για Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ύστερα από 13 χρόνια στις ανεπτυγμένες αγορές»

Στην επιστροφή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές έπειτα από 13 χρόνια αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Παρασκευής (18/9).

Η σημερινή συνεδρίαση αποτέλεσε ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς ολοκληρώθηκε το μεγάλο rebalancing που συνδέεται με τη μετάβαση στους διεθνείς δείκτες των ανεπτυγμένων αγορών, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Η συναλλακτική δραστηριότητα έφτασε μάλιστα σε επίπεδα-ρεκόρ, με τον τζίρο να ξεπερνά τα 4,2 δισ. ευρώ.

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Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Χρηματιστήριο Αθηνών σηματοδοτούν μια νέα περίοδο για την ελληνική αγορά μετά την πολυετή παρουσία της στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών.

Πιερρακάκης: «Σημαντική εξέλιξη για την οικονομία»

«Με το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, το Χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε και επίσημα, ύστερα από 13 χρόνια, στις ανεπτυγμένες αγορές», ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντική για την οικονομία και «μια ακόμη έμπρακτη αναγνώριση της τεράστιας προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα».

Στη δήλωσή του συνέδεσε την επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές με μια σειρά προηγούμενων εξελίξεων για την ελληνική οικονομία και κεφαλαιαγορά.

«Μέσα σε αυτά τα χρόνια, η Ελλάδα πέρασε από την αμφισβήτηση στην αξιοπιστία και από την αποεπένδυση στην προσέλκυση κεφαλαίων. Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext και τώρα η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές, είναι διαφορετικοί σταθμοί της ίδιας πορείας», σημείωσε.

«Διευρύνει την επενδυτική βάση»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επόμενη ημέρα και στις δυνατότητες που, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί η αλλαγή κατηγορίας για την προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων.

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Όπως ανέφερε:

«Το σημαντικότερο, όμως, είναι τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για την επόμενη ημέρα. Η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές διευρύνει την επενδυτική βάση στην οποία απευθύνεται η χώρα και ενισχύει τη δυνατότητά της να προσελκύει διεθνή κεφάλαια. Παράλληλα, μια ισχυρότερη και βαθύτερη κεφαλαιαγορά ανοίγει περισσότερες επιλογές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις».

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«Η αναβάθμιση δεν είναι το τέλος της διαδρομής»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογράμμισε ότι στόχος είναι η ενισχυμένη αξιοπιστία της ελληνικής αγοράς να μεταφραστεί σε επενδύσεις, ισχυρότερες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας.

«Αυτό είναι το πραγματικό ζητούμενο: η αξιοπιστία που κερδίσαμε να γίνει κεφάλαιο για το επόμενο μεγάλο βήμα. Για νέες επενδύσεις, ισχυρότερες και πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές», τόνισε.

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Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε:

«Η αναβάθμιση δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Ανεβάζει τον πήχη για τη συνέχεια. Για μια μεγαλύτερη, βαθύτερη και πιο εξωστρεφή κεφαλαιαγορά, που θα χρηματοδοτεί πιο ουσιαστικά την ανάπτυξη της χώρας».

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Η FTSE Russell είχε ανακοινώσει από τον Οκτώβριο του 2025 την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς από Advanced Emerging σε Developed Market, με ημερομηνία εφαρμογής την 21η Σεπτεμβρίου 2026.