Μητσοτάκης για Moody’s και Scope: «Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό»

Διπλό θετικό σήμα για την ελληνική οικονομία έστειλαν το βράδυ της Παρασκευής (18/9) δύο μεγάλοι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, με τη Scope Ratings να προχωρά σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και τη Moody’s να αναβαθμίζει τις προοπτικές της Ελλάδας.

Ειδικότερα, η Scope αναβάθμισε την Ελλάδα στη βαθμίδα BBB+ από BBB, με σταθερές προοπτικές, επικαλούμενη μεταξύ άλλων την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και τη βελτιωμένη ανθεκτικότητα της οικονομίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, η Moody’s διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας στο Baa3, αλλά αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές. Πρόκειται για την τρίτη μεταβολή προοπτικών της Ελλάδας σε θετικές μέσα σε περίπου έναν μήνα, μετά την R&I στις 17 Αυγούστου και την DBRS στις 4 Σεπτεμβρίου.

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό»

Στις αποφάσεις της Moody’s και της Scope για την ελληνική οικονομία αναφέρθηκε το πρωί του Σαββάτου (19/9) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για επιβεβαίωση της οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται.

«Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s και, παράλληλα, της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον οίκο Scope, μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι, παρά τις διεθνείς αναταράξεις και την αβεβαιότητα, η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης ως παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους.

«Νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τις αποφάσεις των δύο οίκων ακόμη μία θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία.

«Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μία ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία. Όσοι επιμένουν να τη μηδενίζουν ή να την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους πρωταγωνιστές αυτής της συλλογικής προσπάθειας που είναι οι ίδιοι οι πολίτες», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η αξιοπιστία και η σταθερότητα αποτελούν τη βάση για την αύξηση μισθών και εισοδημάτων, τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της δυνατότητας του κράτους να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν χρειάζεται.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε την ανάρτησή του σημειώνοντας: «Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό. Με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα αναβαθμίζεται ενώ οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σχολιάζοντας τις δύο αποφάσεις, υπογράμμισε τη χρονική συγκυρία στην οποία έρχονται οι θετικές αξιολογήσεις.

«Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα δύο φορές, από δύο διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό έχει τεράστια αξία», δήλωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι αποφάσεις αναγνωρίζουν τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας και αντανακλούν τις δημοσιονομικές επιδόσεις, την πορεία των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων.

Ο κ. Πιερρακάκης συνέδεσε επίσης τις αξιολογήσεις με τη στρατηγική ταχύτερης μείωσης του δημόσιου χρέους μέσω πρόωρων αποπληρωμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιστροφή του Χρηματιστηρίου της Αθήνας στις ανεπτυγμένες αγορές, χαρακτηρίζοντάς την μαζί με τις νέες αξιολογήσεις σημαντική κατάκτηση για την ελληνική οικονομία.

Scope: Στο 136% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος το 2026

Ιδιαίτερο βάρος δίνει η Scope στην πορεία του δημόσιου χρέους.

Ο οίκος εκτιμά ότι το χρέος θα υποχωρήσει περίπου στο 136% του ΑΕΠ το 2026, από 146,1% το 2025, ενώ προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση κοντά στο 110% του ΑΕΠ έως το 2031.

Στην αξιολόγηση επισημαίνονται επίσης η ευνοϊκή διάρθρωση του ελληνικού χρέους, οι μεγάλες διάρκειες και ο χαμηλός κίνδυνος αναχρηματοδότησης.

Πρωτογενές πλεόνασμα 4,9%

Ισχυρή χαρακτηρίζεται από τη Scope και η δημοσιονομική εικόνα της Ελλάδας.

Για το 2025 ο οίκος καταγράφει γενικό πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα 4,9%, εκτιμώντας ότι οι δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας θα παραμείνουν μεταξύ των ισχυρότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θετικά αξιολογείται παράλληλα η βελτίωση της φορολογικής διοίκησης, με τη Scope να επισημαίνει ότι οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις και η ψηφιοποίηση έχουν συμβάλει στην αποτελεσματικότερη είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Ανάπτυξη 2,1% έναντι περίπου 1% στην ΕΕ

Η Scope στέκεται επίσης στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Η πραγματική ανάπτυξη διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 2,1% την περίοδο 2023-2025, έναντι περίπου 1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, η οικονομική δραστηριότητα υποστηρίζεται από την εγχώρια ζήτηση, τον τουρισμό, την αύξηση των επενδύσεων, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.

24,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στις επενδύσεις και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι ευρωπαϊκοί πόροι χρηματοδοτούν επενδύσεις στις υποδομές, την ψηφιοποίηση και την πράσινη μετάβαση, ενώ μέχρι τον Ιούνιο του 2026 η Ελλάδα είχε λάβει 24,6 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 70% των συνολικά διαθέσιμων πόρων.

Η Scope αξιολογεί θετικά και τους παράγοντες διακυβέρνησης, αναφερόμενη στο θεσμικό πλαίσιο, στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και στις βελτιώσεις στη δημόσια διοίκηση, τη φορολογική διοίκηση, την ψηφιοποίηση και την αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα.

Τι σημαίνει η κίνηση της Moody’s

Στην περίπτωση της Moody’s πρέπει να γίνει μια σημαντική διάκριση: δεν αναβαθμίστηκε αυτή τη φορά η ίδια η πιστοληπτική βαθμίδα της Ελλάδας.

Ο οίκος επιβεβαίωσε το Baa3, αλλά μετέβαλε το outlook σε θετικό. Η Moody’s ανέφερε ότι υπάρχουν περισσότερες ενδείξεις πως οι οικονομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις ενισχύουν την οικονομική και δημοσιονομική ανθεκτικότητα της χώρας.

Η Ελλάδα παραμένει έτσι σε επενδυτική βαθμίδα και στους δύο οίκους, με τη Scope να την τοποθετεί πλέον στο BBB+ και τη Moody’s να διατηρεί το Baa3 με θετικές προοπτικές.