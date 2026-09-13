Πιερρακάκης: Έρχονται 30 επενδυτικές ευκαιρίες έως 20 δισ. ευρώ – Οι κλάδοι

Την προσεχή παρουσίαση περίπου 30 συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών, οι οποίες θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν έως και 20 δισ. ευρώ νέων επενδύσεων σε ορίζοντα δεκαετίας, προαναγγέλλει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή της Κυριακής», ο υπουργός παρουσιάζει τους βασικούς άξονες του σχεδίου Invest Ahead, το οποίο στοχεύει στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με μεγαλύτερες επιχειρήσεις, περισσότερες επενδύσεις στην τεχνολογία και ισχυρότερη εξαγωγική δραστηριότητα.

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Από την αφαλάτωση μέχρι τα ναυπηγεία πολυτελών σκαφών

Το οικονομικό επιτελείο εξέτασε την ελληνική οικονομία ανά κλάδο, καταλήγοντας σε περίπου 30 πεδία με σημαντικές επενδυτικές προοπτικές.

Μεταξύ των ευκαιριών που αναφέρει ο Κυριάκος Πιερρακάκης περιλαμβάνονται:

Οι μονάδες αφαλάτωσης στα νησιά

Τα ναυπηγεία για σκάφη πολυτελείας

Η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Οι επενδύσεις στην τεχνολογία

Οι δραστηριότητες με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό

Οι συγκεκριμένες επενδυτικές προτάσεις αναμένεται να παρουσιαστούν σύντομα στην αγορά, προκειμένου να προσελκύσουν ελληνικά και διεθνή κεφάλαια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάζει ο υπουργός, η δυνητική επίδραση του σχεδίου μπορεί να φτάσει έως τα 20 δισ. ευρώ σε νέες επενδύσεις μέσα στην επόμενη δεκαετία, δημιουργώντας παράλληλα 20 έως 25 δισ. ευρώ πρόσθετου εισοδήματος.

Το επενδυτικό κενό με την υπόλοιπη Νότια Ευρώπη

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης περιγράφει το Invest Ahead ως τον «επενδυτικό χάρτη της χώρας για την επόμενη δεκαετία».

Όπως επισημαίνει, το 2019 οι επενδύσεις αντιστοιχούσαν στο 11% του ΑΕΠ, ενώ η εκτίμηση του προϋπολογισμού για το 2026 προβλέπει άνοδο στο 17,7%.

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Παρά τη σημαντική αύξηση, η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, όπου οι επενδύσεις κινούνται κοντά στο 22% του ΑΕΠ.

Η διαφορά των 4,3 ποσοστιαίων μονάδων μεταφράζεται, κατά τον υπουργό, σε παραγωγικότητα, υψηλότερους μισθούς, περισσότερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερες εξαγωγές που εξακολουθούν να λείπουν από την ελληνική οικονομία.

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Τι σημαίνει η εγκατάσταση της Millennium στην Ελλάδα

Ξεχωριστή αναφορά κάνει ο υπουργός στην εγκατάσταση της Millennium στην Ελλάδα, ενός από τους μεγαλύτερους διεθνείς διαχειριστές κεφαλαίων.

Η παρουσία της εταιρείας, σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, αναμένεται να δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, να μεταφέρει τεχνογνωσία και να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός νέου χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος.

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Ο υπουργός διευκρινίζει ότι τόσο οι εταιρείες όσο και οι εργαζόμενοί τους θα φορολογούνται κανονικά στην Ελλάδα, ενώ στόχος είναι η δημιουργία ενός σταθερού και ανταγωνιστικού πλαισίου για την προσέλκυση διεθνών επιχειρήσεων και στελεχών υψηλού επιπέδου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει και στις προοπτικές που δημιουργούνται για τους νέους Έλληνες, ώστε μία διεθνής καριέρα στον χρηματοοικονομικό τομέα να μπορεί πλέον να χτιστεί από την Αθήνα, χωρίς να προϋποθέτει τη μετανάστευση στο εξωτερικό.

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Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει και την επιλογή του Chris Rokos να αποκτήσει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και να ενισχύσει την παρουσία της εταιρείας του στη χώρα.

Πιερρακάκης: «Το 2% ανάπτυξη δεν είναι ταβάνι»

Στη συνέντευξή του ο υπουργός αναφέρεται εκτενώς και στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι συνδυάζουν την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος με παρεμβάσεις για την παραγωγικότητα και τις επενδύσεις.

Παράλληλα, εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης 2%, στον οποίο αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, δεν αποτελεί το ανώτατο όριο για την ελληνική οικονομία.

Όπως υποστηρίζει, η αύξηση των επενδύσεων, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και η προσέλκυση επιχειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας μπορούν να οδηγήσουν την οικονομία σε ισχυρότερη αναπτυξιακή πορεία.