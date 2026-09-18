The Ellinikon Sports Park: Το νέο αθλητικό συγκρότημα 287.000 τ.μ. με τη «σφραγίδα» της AKTOR

Τη «σφραγίδα» του Ομίλου AKTOR φέρει το πρώτο τμήμα των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων του The Ellinikon Sports Park, της LAMDA Development, το οποίο παραδόθηκε και εγκαινιάστηκε την Πέμπτη (17/9).

Το έργο κατασκευάστηκε από κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε ο Όμιλος AKTOR και αποτελεί ένα από τα σημαντικά κομμάτια της μεγάλης ανάπλασης του Ελληνικού.

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Τα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park πραγματοποιήθηκαν παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εκπροσώπων της πολιτικής και αθλητικής ηγεσίας, Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών, σηματοδοτώντας την παράδοση του νέου χώρου άθλησης και ευεξίας στους πολίτες.

Το συγκρότημα των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων αναπτύσσεται σε συνολική έκταση 287.000 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις, υπαίθριους αθλητικούς χώρους, χώρους στάθμευσης και εκτεταμένες διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου.

Από στίβο 400 μέτρων μέχρι τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου

Στο The Ellinikon Sports Park κατασκευάστηκε σύγχρονο γήπεδο στίβου 400 μέτρων και οκτώ διαδρομών, καθώς και προπονητήριο ρίψεων με φυσικό χλοοτάπητα.

Το συγκρότημα διαθέτει επίσης κτίριο κερκίδων χωρητικότητας 1.075 θεατών, με διακριτές ζώνες, υποστηρικτικούς χώρους και προβλέψεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία.

Οι νέες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ακόμη:

τέσσερα υπαίθρια γήπεδα ποδοσφαίρου

δύο γήπεδα μπάσκετ

δύο γήπεδα τένις

κτίριο Διοίκησης

κτίριο ξενώνων για τη διαμονή αθλητών με 274 κλίνες

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν υπόγειοι χώροι στάθμευσης και οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

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Εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις προδιαγραφές των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Το ανοιχτό γήπεδο στίβου και το γήπεδο ρίψεων κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN14877.

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Τα δύο συνθετικά γήπεδα ποδοσφαίρου διαθέτουν πιστοποίηση FIFA Pro, ενώ τα δύο υβριδικά γήπεδα έχουν λάβει την ανώτερη βαθμολογία Excellent του FIFA Pitch Rating System.

Πλατείες, πράσινο και σχεδόν 1.000 θέσεις στάθμευσης

Για τη σύνδεση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των υπόλοιπων χώρων κατασκευάστηκαν κεντρικός άξονας και δίκτυο πεζοδρόμων.

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Στην ανάπτυξη περιλαμβάνεται κεντρική πλατεία 11.000 τ.μ., με αρχιτεκτονικά σκυροδέματα, νησίδες πρασίνου, χώρους παιδικής αναψυχής και πέργκολες.

Δημιουργήθηκε ακόμη δεύτερη πλατεία γύρω από τις εγκαταστάσεις του στίβου, με έντονη φύτευση και μονοπάτια, καθώς και ανοιχτή φυτεμένη περιοχή προσβάσιμη στο κοινό.

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Συνολικά κατασκευάστηκαν τρεις χώροι στάθμευσης με σχεδόν 1.000 θέσεις, ενώ πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη φύτευση και διαμόρφωση χώρων πρασίνου.

Ελεύθερη πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις

Το The Ellinikon Sports Park προσφέρει στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και της Αττικής ελεύθερη πρόσβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών.

Το νέο πάρκο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης τόσο για επαγγελματίες όσο και για ερασιτέχνες αθλητές, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην ενίσχυση της αθλητικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Η παρουσία της AKTOR στη μεγάλη ανάπλαση του Ελληνικού

Η παρουσία του Ομίλου AKTOR στη μεγάλη ανάπλαση του Ελληνικού δεν περιορίζεται στις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Μέσω της κοινοπραξίας Bouygues Bâtiment International – AKTOR, ο Όμιλος συμμετέχει και στην κατασκευή του Riviera Tower, του πρώτου οικιστικού ουρανοξύστη της Ελλάδας.

Ο Riviera Tower θα έχει ύψος 200 μέτρων και 50 ορόφους και κατασκευάζεται ώστε να αποτελέσει έναν από τους ψηλότερους παραθαλάσσιους οικιστικούς πύργους της Μεσογείου.

Με τη συμμετοχή του τόσο στο The Ellinikon Sports Park όσο και στον Riviera Tower, ο Όμιλος AKTOR έχει παρουσία σε δύο από τα πλέον εμβληματικά έργα της ανάπλασης του Ελληνικού.