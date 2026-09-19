e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πληρωμές 1,39 δισ. ευρώ σε 2,7 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι πάνε «ταμείο»

Συνολικά 1.392.004.633,40 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.712.497 δικαιούχους από τη Δευτέρα 21 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Τον «χάρτη» των πληρωμών ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσού να αφορά την καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Συγκεκριμένα, από τον e-ΕΦΚΑ προγραμματίζονται οι εξής καταβολές:

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.904.633,40 ευρώ σε 29.497 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών.

θα καταβληθούν για την πληρωμή παροχών. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1,32 δισ. ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2026.

θα καταβληθούν για κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2026. Από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 17 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ.

Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται στις 25 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα του e-ΕΦΚΑ, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημέρα πληρώνονται επίσης οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, βάσει του ν. 4387/2016, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Οι υπόλοιπες συντάξεις Οκτωβρίου δεν περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο πενθήμερο: την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών, μεταξύ άλλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΝΑΤ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

ΔΥΠΑ: Επιδόματα ανεργίας, μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ θα πραγματοποιήσει τέσσερις κατηγορίες πληρωμών:

18 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα. 1 εκατ. ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 100.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Συνολικά, οι προγραμματισμένες καταβολές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 21-25 Σεπτεμβρίου αγγίζουν τα 1,4 δισ. ευρώ, με περισσότερους από 2,7 εκατομμύρια δικαιούχους να περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό.