Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά κέρδη 0,13% – Στα 420 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με οριακά κέρδη, αλλά αρκετά χαμηλότερα από τα υψηλά που κατέγραψε κατά τη διάρκεια της ημέρας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η αρχική ανοδική κίνηση έχασε σταδιακά τη δυναμική της, καθώς στο τελευταίο δίωρο εκδηλώθηκαν επιλεκτικές ρευστοποιήσεις. Οι επενδυτές διατήρησαν στάση αναμονής ενόψει της απόφασης της αμερικανικής Federal Reserve, αλλά και των επικείμενων αναδιαρθρώσεων των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών.

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Κλείσιμο κάτω από τις 2.700 μονάδες

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.698,76 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,13% ή 3,55 μονάδων.

Νωρίτερα είχε φθάσει έως τις 2.717,20 μονάδες, με τα ενδοσυνεδριακά κέρδη να προσεγγίζουν το 0,8%. Η ανοδική κίνηση, ωστόσο, περιορίστηκε αισθητά και ο δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση κοντά στο χαμηλό ημέρας.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap ενισχύθηκε κατά 0,14% και διαμορφώθηκε στις 6.929,65 μονάδες.

Η εικόνα παρέμεινε αντίστοιχη με την προηγούμενη συνεδρίαση, κατά την οποία ο Γενικός Δείκτης έδωσε μάχη για τη διατήρηση των 2.700 μονάδων.

Στα 420,43 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα διατηρήθηκε η συναλλακτική δραστηριότητα, με τη συνολική αξία των συναλλαγών να ανέρχεται στα 420,43 εκατ. ευρώ.

Από το συνολικό ποσό, τα 95,71 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

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Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών συγκέντρωσε η Τράπεζα Πειραιώς, με περίπου 99 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε η Alpha Bank με 47,1 εκατ. ευρώ, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η Εθνική Τράπεζα.

ΕΥΔΑΠ στην κορυφή – Νέο ιστορικό υψηλό για Motor Oil

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η ΕΥΔΑΠ, με κέρδη 4,07%.

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Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ενισχύθηκε κατά 2,12%, η Optima Bank σημείωσε άνοδο 2,05%, η Motor Oil κέρδισε 1,92% και η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε στο +1,18%.

Η Motor Oil ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση κοντά στα 69 ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό και συνεχίζοντας την ισχυρή πορεία που είχε παρουσιάσει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου.

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Θετική ήταν και η εικόνα της HELLENiQ Energy, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,11%, παρέμεινε πάνω από τα 18 ευρώ και κινήθηκε σε υψηλό 27 ετών.

Πιέσεις σε Metlen, Viohalco και Jumbo

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των μετοχών του FTSE 25 κατέγραψε η Metlen, η οποία υποχώρησε κατά 2,94%.

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Η Viohalco έκλεισε με πτώση 2,16%, η Allwyn έχασε 1,95%, η Jumbo υποχώρησε κατά 1,88% και η Aegean Airlines ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο -1,43%.

Το βλέμμα στην αναβάθμιση και στο rebalancing

Η αγορά παραμένει σε στάση αναμονής πριν από την επιστροφή του ελληνικού Χρηματιστηρίου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

Η κορύφωση των ανακατανομών στα χαρτοφυλάκια των διεθνών επενδυτών αναμένεται την Παρασκευή, όταν η συναλλακτική δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Μέχρι τότε, η απόφαση της Federal Reserve και οι κινήσεις των ξένων επενδυτών αναμένεται να διατηρήσουν αυξημένη τη μεταβλητότητα στην ελληνική αγορά.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις από το Χρηματιστήριο Αθηνών.