Χατζηδάκης: «Το ελληνικό Χρηματιστήριο έχει γυρίσει σελίδα» – Η νέα εποχή των ανεπτυγμένων αγορών

Στην αλλαγή σελίδας για το Χρηματιστήριο Αθηνών αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 150 χρόνων λειτουργίας του.

Όπως τόνισε, η ελληνική κεφαλαιαγορά εισέρχεται σε μία νέα περίοδο, με βασικά ορόσημα την ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext και την επιστροφή του στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

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«Το ελληνικό Χρηματιστήριο έχει γυρίσει σελίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η χώρα επιστρέφει στο επενδυτικό ραντάρ μεγάλων διεθνών κεφαλαίων.

Η ένταξη στον όμιλο Euronext

Ο Κωστής Χατζηδάκης στάθηκε αρχικά στην ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Euronext, τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή υποδομή της Ευρώπης.

Όπως σημείωσε, στον ευρωπαϊκό όμιλο συμμετέχουν περίπου 1.800 εισηγμένες εταιρείες, με συνολική χρηματιστηριακή αξία που προσεγγίζει τα 7 τρισ. ευρώ.

Η Euronext διαχειρίζεται ρυθμιζόμενες αγορές σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες και καλύπτει σχεδόν το ένα τρίτο της διαφανούς διαπραγμάτευσης μετοχών στην Ευρώπη.

Κατά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσει την ελληνική αγορά σε ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό περιβάλλον και δημιουργεί νέες δυνατότητες πρόσβασης σε διεθνή κεφάλαια.

Επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές

Η δεύτερη εξέλιξη αφορά την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από τους διεθνείς οίκους STOXX, S&P Dow Jones Indices και FTSE Russell.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης, η αναβάθμιση αναμένεται να επισημοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ τον Μάιο του 2027 εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διαδικασία αξιολόγησης της ελληνικής αγοράς από την MSCI.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η εξέλιξη δεν αποτελεί αποτέλεσμα ευνοϊκής μεταχείρισης, αλλά βασίζεται στα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και στις επιδόσεις της κεφαλαιαγοράς.

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Μεταξύ αυτών συμπεριέλαβε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της Ελλάδας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη δημοσιονομική πορεία, την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και τη φιλοεπενδυτική πολιτική της κυβέρνησης.

Άνοδος 26,2% για τον Γενικό Δείκτη

Παρουσιάζοντας την εικόνα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι αποτελεί μία από τις μόλις δύο αγορές διεθνώς που έχουν καταγράψει θετικές αποδόσεις επί πέντε συνεχόμενα έτη.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, η ανοδική δυναμική συνεχίζεται και το 2026, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει μέχρι στιγμής κέρδη της τάξης του 26,2%.

Η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών έχει αυξηθεί κατά 51,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική συναλλακτική δραστηριότητα έχει φθάσει στο 70%, από 64% στο τέλος του 2025.

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Παράλληλα, τα συνολικά κεφάλαια που έχουν αντληθεί από την αγορά μέσα στο 2026 ανέρχονται σε 7,9 δισ. ευρώ, ενώ οι χρηματικές διανομές των εισηγμένων εταιρειών προς τους μετόχους τους παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Τι μπορεί να φέρει η αναβάθμιση

Ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές αυξάνει την προβολή της Ελλάδας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και διευρύνει τον αριθμό των επενδυτών που μπορούν να τοποθετήσουν κεφάλαια στη χώρα.

Σε βάθος χρόνου, η αναβάθμιση μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της ρευστότητας, στη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και στη βελτίωση των αποτιμήσεων των ελληνικών επιχειρήσεων.

Συνέδεσε, μάλιστα, την εξέλιξη αυτή με τον στόχο για αύξηση των ετήσιων επενδύσεων στην Ελλάδα από τα 45 δισ. ευρώ σήμερα στα 65 δισ. ευρώ, ώστε να ξεπεράσουν το 20% του ΑΕΠ και να προσεγγίσουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Όπως επισήμανε, οι ευρωπαϊκοί πόροι εξακολουθούν να είναι πολύτιμοι, ωστόσο η ανάπτυξη μιας οικονομίας δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στις κοινοτικές επιδοτήσεις.

«Δεν κάνουμε προβλέψεις για τις τιμές των μετοχών»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης διευκρίνισε ότι η παρουσίαση των θετικών στοιχείων δεν συνιστά πρόβλεψη για τη μελλοντική πορεία του Χρηματιστηρίου ή για τις τιμές των μετοχών.

Όπως ανέφερε, ο ρόλος της κυβέρνησης δεν είναι να κάνει χρηματιστηριακές προβλέψεις, αλλά να δημιουργεί ένα σταθερό, αξιόπιστο και φιλικό προς τις επενδύσεις οικονομικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια για την ενίσχυση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, μεταξύ των οποίων:

Η μείωση της φορολογίας στα εταιρικά κέρδη, στα μερίσματα και στη συγκέντρωση κεφαλαίου.

Η μείωση του φόρου στους τόκους των εισηγμένων εταιρικών ομολόγων από 15% σε 5%.

Ο διπλασιασμός της έκπτωσης των δαπανών για την εισαγωγή μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο.

Η διεύρυνση των φορολογικών κινήτρων για επενδυτές στην Εναλλακτική Αγορά.

Ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Χρηματιστηρίου.

Η ενίσχυση των εποπτικών μηχανισμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Νέα κίνητρα για επιχειρήσεις και αποταμιευτές

Για τα επόμενα χρόνια, ο Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε περαιτέρω κίνητρα για την εισαγωγή επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο, καθώς και μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των Ελλήνων αποταμιευτών στις κεφαλαιαγορές.

Στις κυβερνητικές προτεραιότητες ενέταξε επίσης την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας και την αξιοποίηση νέων επενδυτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις να μπορούν να αντλούν κεφάλαια για την ανάπτυξή τους.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, επισήμανε ότι οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών στην Ευρώπη φθάνουν τα 33 τρισ. ευρώ, αλλά σημαντικό μέρος τους παραμένει σε καταθέσεις χαμηλής απόδοσης.

Την ίδια στιγμή, πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και στρέφονται προς τις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για τον λόγο αυτό, όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα υποστηρίζει τη δημιουργία μίας ουσιαστικής Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο στόχος για την επόμενη ημέρα

Ο Κωστής Χατζηδάκης έθεσε ως επόμενο στόχο την αύξηση των εισηγμένων εταιρειών, ιδιαίτερα σε κλάδους στους οποίους η ελληνική οικονομία διαθέτει παράδοση και συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να χρησιμοποιούν περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις την κεφαλαιαγορά για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους, να συμμετέχουν περισσότεροι πολίτες στις επενδυτικές ευκαιρίες με υπεύθυνο και ενημερωμένο τρόπο και να προσελκύονται περισσότερα μακροπρόθεσμα διεθνή κεφάλαια.

«Φιλοδοξία μας είναι το Χρηματιστήριο Αθηνών να βρίσκεται στην καρδιά μιας Ελλάδας πιο παραγωγικής, πιο εξωστρεφούς και πιο ανταγωνιστικής», κατέληξε.