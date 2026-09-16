Ζάκυνθος: Αγνοείται 62χρονη τουρίστρια στον Αλυκανά – Στις έρευνες drone και ΕΜΑΚ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό μιας 62χρονης τουρίστριας ρουμανικής καταγωγής, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το Σάββατο στην περιοχή του Αλυκανά.

Στην επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας, ενώ στις έρευνες χρησιμοποιείται και drone.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελευταία φορά εθεάθη στο ξενοδοχείο

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η 62χρονη εθεάθη για τελευταία φορά το πρωί του Σαββάτου στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου όπου διέμενε.

Από εκείνη τη στιγμή δεν έχει δώσει σημεία ζωής και οι αρμόδιες υπηρεσίες διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό της στην περιοχή του Αλυκανά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε η τουρίστρια.

Drone στις έρευνες – Αναμένεται κλιμάκιο της ΕΜΑΚ

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν στελέχη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται και με τη χρήση drone, προκειμένου να ελεγχθούν από αέρος σημεία της περιοχής.

Παράλληλα, αναμένεται εκτάκτως στη Ζάκυνθο κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, το οποίο θα ενισχύσει τις προσπάθειες εντοπισμού της 62χρονης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι έρευνες συνεχίζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό κάποιο νεότερο στοιχείο για την τύχη της.

Όλες οι εξελίξεις για υποθέσεις εξαφάνισης.