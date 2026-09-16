Star Bulk: Πρεμιέρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών με κεφαλαιοποίηση 3,14 δισ. ευρώ

Ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά και την ποντοπόρο ναυτιλία αποτελεί η εισαγωγή της Star Bulk Carriers Corp. στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη μετοχή της εταιρείας να διαπραγματεύεται πλέον στο Euronext Athens με τον κωδικό SBLK.

Η είσοδος της Star Bulk, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στη μεταφορά ξηρού χύδην φορτίου, συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εισαγωγές ναυτιλιακών εταιρειών στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά τα τελευταία χρόνια.

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Η Euronext συνεχάρη τη διοίκηση της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη ενισχύει τη θέση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως διεθνούς κόμβου άντλησης κεφαλαίων για τη ναυτιλία.

Στα 107,8 εκατ. ευρώ τα κεφάλαια της δημόσιας προσφοράς

Η δημόσια προσφορά ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση από Έλληνες και διεθνείς επενδυτές, αποφέροντας συνολικά κεφάλαια ύψους 107,8 εκατ. ευρώ.

Η διεθνής τοποθέτηση, γνωστή ως Global Placement, υπερκαλύφθηκε κατά έξι φορές, ενώ η συνολική αξία των προσφορών ξεπέρασε τα 656 εκατ. ευρώ.

Η τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 24,50 ευρώ ανά μετοχή, με την αρχική χρηματιστηριακή αξία της Star Bulk να διαμορφώνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της εισαγωγής, στα 3,14 δισ. ευρώ.

Προς διαπραγμάτευση εισήχθησαν συνολικά 111.671.386 υφιστάμενες κοινές μετοχές, καθώς και 4.400.000 νέες μετοχές, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της προσφοράς.

Καπράλος: «Η ελληνική κεφαλαιαγορά διαθέτει βάθος και αξιοπιστία»

Η επίσημη έναρξη της διαπραγμάτευσης συνέπεσε με τη συμπλήρωση 150 χρόνων από την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γεγονός στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Star Bulk, Σπύρος Καπράλος.

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«Η εντυπωσιακή υπερκάλυψη αποδεικνύει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά διαθέτει το απαραίτητο βάθος και την αξιοπιστία για να φιλοξενήσει τον κλάδο στον οποίο η Ελλάδα ηγείται παγκοσμίως», δήλωσε.

Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης τόσο προς τη Star Bulk όσο και προς τις δυνατότητες της εγχώριας κεφαλαιαγοράς να υποστηρίξει μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες.

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Παππάς: «Η απαρχή ενός ισχυρού ναυτιλιακού οικοσυστήματος»

Στη σημασία της επιστροφής της εταιρείας στην αγορά της χώρας όπου δημιουργήθηκε εστίασε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk, Πέτρος Παππάς.

«Ανοίγουμε τις μετοχές μας στην αγορά της χώρας όπου χτίστηκε αυτή η εταιρεία. Αυτό που ξεκινά σήμερα είναι η απαρχή ενός ισχυρού ναυτιλιακού οικοσυστήματος στην ελληνική κεφαλαιαγορά», τόνισε.

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Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι και άλλες σημαντικές ναυτιλιακές εταιρείες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Star Bulk, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός αυτόνομου ναυτιλιακού δείκτη στο Euronext Athens.

Ο στόλος της Star Bulk

Η Star Bulk Carriers Corp. διαχειρίζεται έναν από τους πλέον σύγχρονους και διαφοροποιημένους στόλους ξηρού φορτίου παγκοσμίως.

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Ο στόλος της αποτελείται από:

138 ιδιόκτητα πλοία

7 πλοία υπό μακροχρόνια ναύλωση

Συνολική μεταφορική ικανότητα 13,75 εκατ. DWT

Τα πλοία της εταιρείας δραστηριοποιούνται σε διεθνείς εμπορικές διαδρομές, μεταφέροντας μεταξύ άλλων σιδηρομετάλλευμα, ορυκτά, σιτηρά και προϊόντα χάλυβα.

Η εισαγωγή της Star Bulk προσθέτει στο Χρηματιστήριο Αθηνών μια εταιρεία με ισχυρή διεθνή παρουσία και ενισχύει τη σύνδεση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της εθνικής οικονομίας.