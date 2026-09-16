ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για 1.000 θέσεις εργασίας – Πώς θα κάνετε ένσταση

Στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ωφελουμένων και αποκλειομένων για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 ανέργων πτυχιούχων.

Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ηλικίας από 25 έως και 54 ετών, και προβλέπει την τοποθέτησή τους σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στη ΔΥΠΑ.

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Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης.

Πού αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες

Οι προσωρινοί πίνακες είναι διαθέσιμοι στην ειδική σελίδα του προγράμματος στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εντοπίσουν το σχετικό υλικό ακολουθώντας τη διαδρομή:

dypa.gov.gr → Προγράμματα Απασχόλησης → Κλειστά Προγράμματα → Προγράμματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση οι άνεργοι → Προγράμματα Απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα → «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ, ηλικίας 25-54 ετών, στη ΔΥΠΑ» → Νομικό Πλαίσιο – Υποστηρικτικό Υλικό.

Η κατάταξη των υποψηφίων πραγματοποιήθηκε μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στη Δημόσια Πρόσκληση, η οποία έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.

Πώς θα αναζητήσουν οι υποψήφιοι την αίτησή τους

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτησή τους στον προσωρινό πίνακα κατάταξης χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβαν κατά την υποβολή της.

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Μέσα από τον πίνακα μπορούν επίσης να ενημερωθούν για τη μοριοδότησή τους.

Όσοι έχουν αποκλειστεί από τη διαδικασία μπορούν να αναζητήσουν τον λόγο του αποκλεισμού τους στον αντίστοιχο προσωρινό πίνακα αποκλειομένων.

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Από 17 έως 21 Σεπτεμβρίου οι ενστάσεις

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αιτιολογημένη ένσταση, επισυνάπτοντας, εφόσον απαιτείται, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 στις 11:00 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 23:59.

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Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα vet.dypa.gov.gr/dypa-app, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Στα 36 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

Το ειδικό πρόγραμμα προβλέπει την απασχόληση συνολικά 1.000 ανέργων πτυχιούχων σε θέσεις πλήρους εργασίας εντός της ΔΥΠΑ.

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Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 36 εκατ. ευρώ.