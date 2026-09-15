Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος με «μάχη» για τις 2.700 μονάδες – Στα 338 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με οριακά κέρδη και έπειτα από συνεχείς εναλλαγές προσήμου ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διατηρεί τις 2.695 μονάδες, χωρίς όμως να καταφέρνει να ανακτήσει το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων.

Η διάθεση για ανάληψη αυξημένου ρίσκου παρέμεινε περιορισμένη, καθώς το επενδυτικό κλίμα επηρεάστηκε από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, τις υψηλές αποδόσεις στις αγορές ομολόγων και την αναμονή για τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της αμερικανικής Federal Reserve.

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Στις 2.695,21 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.695,21 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,01%.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας κινήθηκε σε μεγάλο εύρος, από απώλειες 0,88% έως κέρδη 0,23%. Οι αγοραστές κατάφεραν σταδιακά να περιορίσουν τις πρωινές πιέσεις και να οδηγήσουν την αγορά σε οριακά θετικό κλείσιμο.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap υποχώρησε κατά 0,10%, στις 6.919,99 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,48%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε κοντά στα 338 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 17,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Aktor, η οποία έκλεισε με κέρδη 3,98%.

Ακολούθησαν:

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Lamda Development: +3,19%

+3,19% Motor Oil: +2,97%

+2,97% Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: +2,36%

+2,36% ΕΥΔΑΠ: +1,90%

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση και οι Helleniq Energy, ΔΕΗ, Τράπεζα Κύπρου, Eurobank και Εθνική Τράπεζα.

Πιέσεις σε Optima Bank, Viohalco και Alpha Bank

Στην αντίθετη πλευρά, τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των τίτλων του FTSE 25 σημείωσε η Optima Bank, με πτώση 2,38%.

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Πτωτικά κινήθηκαν επίσης:

Viohalco: -1,87%

-1,87% Titan Cement: -1,39%

-1,39% Alpha Bank: -1,33%

-1,33% Τράπεζα Πειραιώς: -1,26%

Απώλειες κατέγραψαν ακόμη οι Cenergy, Allwyn και Jumbo.

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Στη Eurobank ο υψηλότερος τζίρος

Τον μεγαλύτερο τζίρο της συνεδρίασης πραγματοποίησε η Eurobank, ενώ ακολούθησαν η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς.

Η έντονη συγκέντρωση της συναλλακτικής δραστηριότητας στις τραπεζικές μετοχές αποτύπωσε τις αναδιατάξεις θέσεων που συνεχίζονται ενόψει του κρίσιμου rebalancing των διεθνών δεικτών την Παρασκευή.

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Μεικτή η τελική εικόνα

Η εικόνα στο ταμπλό παρέμεινε μεικτή, καθώς 44 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 54 υποχώρησαν και 36 παρέμειναν αμετάβλητες.

Παρά την περιορισμένη μεταβολή του Γενικού Δείκτη, η αγορά κατάφερε να απορροφήσει τις ισχυρότερες πιέσεις που εκδηλώθηκαν νωρίτερα. Το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται πλέον στις αποφάσεις της Federal Reserve και στο rebalancing της Παρασκευής, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν τις επόμενες κινήσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο.