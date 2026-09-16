Εκλογές στη Σουηδία: Θρίλερ με προβάδισμα τριών εδρών για την κεντροαριστερά

Οριακό προβάδισμα έναντι του κυβερνώντος δεξιού συνασπισμού διατηρούσε η κεντροαριστερή αντιπολίτευση στη Σουηδία, καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των τελευταίων ψηφοδελτίων από τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα στις 17:33 ώρα Ελλάδας, απέμενε να ολοκληρωθεί η διαδικασία μόλις στο 1,3% των εκλογικών περιφερειών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με βάση την έως τώρα κατανομή, τα κόμματα υπό την ηγεσία της επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών Μαγκνταλένα Άντερσον εξασφαλίζουν 176 έδρες στο κοινοβούλιο των 349 εδρών, αποτέλεσμα που, εφόσον επιβεβαιωθεί, ανοίγει τον δρόμο για αλλαγή κυβέρνησης.

Στις 173 έδρες ο συνασπισμός του Κρίστερσον

Ο δεξιός κυβερνητικός συνασπισμός του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον συγκεντρώνει, σύμφωνα με τη σουηδική εκλογική αρχή, 173 έδρες.

Στον συνασπισμό συμμετέχει και το ακροδεξιό κόμμα Σουηδοί Δημοκράτες, το οποίο είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της απερχόμενης κυβέρνησης.

Η διαφορά μεταξύ των δύο πολιτικών μπλοκ περιορίζεται σε μόλις τρεις έδρες, με αποτέλεσμα η καταμέτρηση των τελευταίων ψηφοδελτίων να αποκτά κρίσιμη σημασία για την τελική έκβαση των εκλογών.

Για την απόλυτη πλειοψηφία στο σουηδικό κοινοβούλιο απαιτούνται τουλάχιστον 175 έδρες.

Καταμετρώνται οι ψήφοι που έφτασαν με καθυστέρηση

Η εκλογική αρχή της Σουηδίας εξετάζει πλέον τα ψηφοδέλτια που έφτασαν εκπρόθεσμα στα κέντρα καταμέτρησης, τόσο από το εσωτερικό της χώρας όσο και από το εξωτερικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαδικασία ενδέχεται να συνεχιστεί έως την Πέμπτη, οπότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση του συνόλου των ψήφων.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η κατανομή των κοινοβουλευτικών εδρών παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με την εικόνα που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τελικό αποτέλεσμα θα καθορίσει εάν η Μαγκνταλένα Άντερσον και η κεντροαριστερή συμμαχία θα επιστρέψουν στην εξουσία ή εάν ο συνασπισμός του Ουλφ Κρίστερσον θα κατορθώσει να ανατρέψει τη διαφορά κατά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης.