Θωρακίζοντας την επιχείρηση απέναντι σε φυσικούς και ψηφιακούς κινδύνους

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις δεν αφορούν μόνο την αγορά και τον ανταγωνισμό. Λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα τελευταία χρόνια οι φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες κι άλλα εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα προκαλώντας ζημιές σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και εμπορεύματα. Μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που επηρεάζουν και την ομαλή συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που συγκαταλέγεται στις πιο σεισμογενείς περιοχές παγκοσμίως, η προστασία της επιχειρηματικής περιουσίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συγκεκριμένες επιχειρήσεις ενδέχεται να μη δικαιούνται κρατική ενίσχυση σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, εφόσον δεν διαθέτουν ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη για κινδύνους όπως ο σεισμός, η πλημμύρα ή η δασική πυρκαγιά, που να αφορά το σύνολο της περιουσίας τους, τόσο για τα κτήρια και τον εξοπλισμό όσο και τα εμπορεύματα και τα μηχανήματά τους.

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Η Eurolife FFH προσφέρει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις που καλύπτουν τόσο την επαγγελματική περιουσία όσο και την ψηφιακή δραστηριότητα, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας απέναντι σε κάθε απρόοπτο. Σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η Eurolife FFH βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις, προσφέροντας ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις που ενισχύουν την προστασία της περιουσίας τους αλλά και της ψηφιακής τους δραστηριότητας.

Το My Business First σχεδιάστηκε γι αυτόν ακριβώς τον λόγο, για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να προστατεύσουν την περιουσία τους τόσο από τις φυσικές καταστροφές όσο και από άλλους κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινή λειτουργία τους. Έτσι, το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επαγγελματία, είτε πρόκειται για ιδιοκτήτη είτε για ενοικιαστή επαγγελματικού χώρου.

Στον πυρήνα του περιλαμβάνει 14 βασικές καλύψεις, όπως πυρκαγιά, έκρηξη, κεραυνό, έξοδα φύλαξης, αποκομιδή συντριμμάτων και απώλεια ενοικίων. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα επιλογής μέσα από έξι προαιρετικά πακέτα, ώστε η ασφαλιστική κάλυψη να διαμορφώνεται σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων προστασία από καιρικά φαινόμενα και θραύσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, κλοπή, χρηματικές απώλειες και σεισμό.

Μάλιστα, η προστασία δεν περιορίζεται μονάχα στα περιουσιακά στοιχεία, αλλά παράλληλα μέσω του προγράμματος παρέχονται προστασία από απαιτήσεις τρίτων μέσω αστικής ευθύνης με όριο έως 200.000 ευρώ και επίσης περιλαμβάνει και νομική προστασία με όριο 3.000 ευρώ, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην προστασία των έννομων συμφερόντων της επιχείρησης.

Άμεση υποστήριξη όταν προκύψει ανάγκη

Η διαχείριση ενός απρόοπτου περιστατικού απαιτεί άμεσες κινήσεις. Για τον λόγο αυτό, οι ασφαλισμένοι του My Business First έχουν πρόσβαση στην Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προσφέροντας άμεση υποστήριξη σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Προστασία χωρίς απρόβλεπτες επιβαρύνσεις

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που κάνει το My Business First να ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα μηδενικής απαλλαγής σε συγκεκριμένες καλύψεις. Έτσι, σε περιστατικά όπως ζημιές από χαλάζι, καταιγίδες, χιόνι, θύελλες, διαρροή νερού από σωληνώσεις, ζημιές σε πινακίδες και φωτεινές επιγραφές, αλλά και περιπτώσεις κλοπής από διάρρηξη ή ληστεία, η αποζημίωση καταβάλλεται χωρίς οικονομική συμμετοχή του ασφαλισμένου.

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Προστασία και για την ψηφιακή δραστηριότητα της επιχείρησης

Η ψηφιακή μετάβαση έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, αλλά παράλληλα έχει αυξήσει και την έκθεσή τους σε κυβερνοαπειλές. Από μια παραβίαση προσωπικών δεδομένων μέχρι μια κυβερνοεπίθεση που μπορεί να διακόψει τη λειτουργία μιας επιχείρησης, οι κίνδυνοι στον ψηφιακό κόσμο είναι πλέον μια πραγματικότητα που καμία επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοήσει.

Με στόχο να ανταποκριθεί σε αυτές τις σύγχρονες προκλήσεις, η Eurolife FFH δημιούργησε το My Business Cyber Protection, ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ουσιαστική προστασία απέναντι σε περιστατικά κυβερνοασφάλειας.

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Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα καλύπτει τα έξοδα άμεσης ανταπόκρισης σε ένα περιστατικό, ζημιές από διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την αποκατάσταση δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και απαιτήσεις τρίτων, έξοδα νομικής υπεράσπισης και περιστατικά που σχετίζονται με παραβίαση προσωπικών δεδομένων, κυβερνοεκβιασμό ή επιθέσεις σε πληροφοριακά συστήματα.

Μια λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε επιχείρησης

Το My Business Cyber Protection απευθύνεται σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 25 εκατ. ευρώ, οι οποίες βασίζουν σημαντικό μέρος της λειτουργίας και των συναλλαγών τους στο διαδίκτυο. Όσον αφορά το κόστος της ασφάλισης δεν είναι σταθερό και διαμορφώνεται με βάση τα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης, όπως ο κύκλος εργασιών, τα μέτρα κυβερνοασφάλειας που εφαρμόζει ήδη και το αντικείμενο της δραστηριότητας.

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Ασφάλεια για το σήμερα και το αύριο

Η Eurolife FFH βρίσκεται στο πλευρό των επιχειρήσεων, προσφέροντας λύσεις που καλύπτουν κάθε πτυχή της δραστηριότητάς τους, από την προστασία της επαγγελματικής περιουσίας μέχρι την αντιμετώπιση των κινδύνων στον ψηφιακό κόσμο.