Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια άνοδος πάνω από τις 2.700 μονάδες – Ράλι για Motor Oil

Με ήπια άνοδο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να διατηρείται πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων, παρά το επιφυλακτικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.706,65 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,15%.

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Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 243,36 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.772.315 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,27%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση ουσιαστικά αμετάβλητος.

Motor Oil και HELLENiQ Energy στην κορυφή

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Motor Oil, με κέρδη 2,93%.

Ακολούθησαν:

Η HELLENiQ Energy με άνοδο 2,58%.

Η Coca-Cola HBC με κέρδη 2,09%.

Η Viohalco με άνοδο 1,88%.

Οι μετοχές των δύο διυλιστηρίων βρέθηκαν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, σε μια συνεδρίαση κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα.

Πιέσεις σε Aegean, Eurobank και ΔΕΗ

Στον αντίποδα, η Aegean Airlines έκλεισε με απώλειες 2,03%, στα 12,05 ευρώ.

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Η πτώση σημειώθηκε εν μέσω αυξημένων τιμών του πετρελαίου και προβληματισμού για το κόστος των αεροπορικών καυσίμων, ενώ η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου στις 14 Σεπτεμβρίου.

Η Eurobank υποχώρησε κατά 1,19%, στα 4,732 ευρώ, παρά το γεγονός ότι συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών της ημέρας.

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Απώλειες 1,07% κατέγραψε και η ΔΕΗ, η οποία έκλεισε στα 24 ευρώ. Δεν υπήρξε κάποια αρνητική εταιρική ανακοίνωση που να συνδέεται άμεσα με την υποχώρηση της μετοχής.

Οι μετοχές με τον μεγαλύτερο τζίρο

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών συγκέντρωσε η Eurobank, με περίπου 33,3 εκατ. ευρώ.

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Ακολούθησαν:

Η Εθνική Τράπεζα με 31 εκατ. ευρώ.

Η Πειραιώς με 26,77 εκατ. ευρώ.

Η Alpha Bank με 26,76 εκατ. ευρώ.

Αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα καταγράφηκε επίσης στις μετοχές της Motor Oil, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ΔΕΗ.

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Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τον Γενικό Δείκτη να διατηρεί το επίπεδο των 2.700 μονάδων, έχοντας ως βασικά στηρίγματα τις ενεργειακές μετοχές και επιλεγμένους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.