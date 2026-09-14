Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή πτώση 1,16% – Κάτω από τις 2.700 μονάδες

Με τους πωλητές να ελέγχουν σχεδόν καθολικά το ταμπλό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η επιδείνωση του διεθνούς επενδυτικού κλίματος και η άνοδος του ενεργειακού κόστους προκάλεσαν εκτεταμένες ρευστοποιήσεις.

Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 1,16% και έκλεισε στις 2.694,96 μονάδες, χάνοντας το όριο των 2.700 μονάδων. Στην έναρξη των συναλλαγών είχε κινηθεί οριακά ανοδικά, φτάνοντας έως τις 2.730,60 μονάδες, προτού οι πιέσεις ενταθούν.

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Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap έκλεισε στις 6.926,92 μονάδες, με απώλειες 1,11%.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε περίπου στα 326 εκατ. ευρώ, με σχεδόν 23 εκατ. ευρώ να αφορούν προσυμφωνημένες πράξεις.

Μόνο δύο μετοχές του FTSE 25 στο «πράσινο»

Οι πιέσεις εξαπλώθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της υψηλής κεφαλαιοποίησης, καθώς μόλις δύο τίτλοι του FTSE 25 κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη συνεδρίαση με θετικό πρόσημο.

Η Coca-Cola HBC ενισχύθηκε κατά 2,28%, ενώ ο ΟΤΕ έκλεισε με κέρδη 0,76%.

Τις μικρότερες απώλειες μεταξύ των μετοχών που υποχώρησαν παρουσίασαν:

Alpha Bank: -0,43%

Helleniq Energy: -0,56%

Optima Bank: -0,76%

Ισχυρές απώλειες για Lamda, Cenergy και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στην αντίθετη πλευρά του ταμπλό, τη μεγαλύτερη πτώση στην υψηλή κεφαλαιοποίηση σημείωσε η Lamda Development, η οποία έχασε 4,81%.

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Ακολούθησαν:

Cenergy Holdings: -4,01%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: -3,97%

ΕΥΔΑΠ: -3,50%

Viohalco: -3,37%

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν επίσης οι μετοχές των Aegean, CrediaBank, Titan και AKTOR.

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Στις τράπεζες ο μεγαλύτερος τζίρος

Οι τραπεζικές μετοχές συγκέντρωσαν τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών. Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Εθνική Τράπεζα, με τζίρο περίπου 43,5 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησαν η Alpha Bank, με συναλλαγές σχεδόν 43 εκατ. ευρώ, και η Τράπεζα Πειραιώς, με περίπου 38 εκατ. ευρώ. Σε αντίστοιχα επίπεδα κινήθηκε και ο τζίρος της Eurobank.

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Πετρέλαιο, ομόλογα και κατοχύρωση κερδών

Το κλίμα στην Αθήνα επηρεάστηκε από τη διεθνή υποχώρηση της διάθεσης για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Το ενεργειακό ράλι ενισχύει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τροφοδοτεί τις εκτιμήσεις ότι οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν αυστηρή νομισματική πολιτική.

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Την ίδια στιγμή, η αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων προσθέτει νέες πιέσεις στις μετοχές.

Στο εσωτερικό, μέρος των απωλειών αποδίδεται και σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, μετά το άλμα του Γενικού Δείκτη σε νέο υψηλό 17 ετών κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.