Μαζωνάκης: Στην Ευελπίδων ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του – «Θέλω να συμβάλω»

Στην Ευελπίδων μετέβη αυτοβούλως ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να καταθέσει όσα γνωρίζει για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ίδιος ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε επαγγελματική συνεργασία με την κατηγορούμενη γιατρό Ιωάννα Γάκα, η οποία, όπως υποστηρίζει, ήταν εκείνη που του είχε αποστείλει φωτογραφία του τραγουδιστή από την κλινική.

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Ο κ. Κομιανός απέφυγε να αποκαλύψει περισσότερα σχετικά με την εικόνα και το περιεχόμενο της επικοινωνίας του με τη γιατρό, επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν μέρος της ανακριτικής διαδικασίας.

«Έπρεπε να συμβάλω και εγώ με τη μαρτυρία μου»

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες έξω από τα δικαστήρια, ο Νάσος Κομιανός συστήθηκε ως υπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής, ενώ εξέφρασε την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε το όνομά του από μέσα ενημέρωσης.

«Είμαι υπνοθεραπευτής, αναδρομέας θεραπευτής. Από το πρωί όλοι οι συνάδελφοί σας με διασύρετε με τον πιο άκομψο τρόπο. Σας είπα να σεβαστείτε ότι δεν έχω ολοκληρώσει την ανάκριση. Όταν καταθέσω την ιστορία μου και τα στοιχεία μου στον ανακριτή, τότε, σας παρακαλώ πάρα πολύ…», δήλωσε.

Ερωτηθείς γιατί αποφάσισε να μεταβεί αυτοβούλως στην Ευελπίδων, απάντησε:

«Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλω και εγώ με τον τρόπο μου και να δώσω τη μαρτυρία μου».

Για τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που φέρεται να είχε λάβει, περιορίστηκε να αναφέρει: «Δεν μπορώ να πω, είναι μέρος της ανάκρισης».

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«Είχαμε εξωτερική, επαγγελματική συνεργασία»

Ο Νάσος Κομιανός υποστήριξε ότι η σχέση του με την Ιωάννα Γάκα ήταν αποκλειστικά επαγγελματική και ότι η γιατρός τού είχε παραπέμψει κατά το παρελθόν ασθενείς που ενδιαφέρονταν να υποβληθούν σε ύπνωση.

«Τη φωτογραφία μου την έστειλε η κυρία Γάκα γιατί έχουμε μια εξωτερική, επαγγελματική συνεργασία. Στο παρελθόν μου έχει στείλει ασθενείς που ήθελαν να κάνουν ύπνωση. Όλα τα υπόλοιπα θα τα καταθέσω στον ανακριτή από Δευτέρα», ανέφερε.

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Ο ίδιος δεν διευκρίνισε για ποιον λόγο τού εστάλη η συγκεκριμένη φωτογραφία ούτε ποια συζήτηση τη συνόδευε.

Τι είχε υποστηρίξει η γιατρός

Κατά την απολογία της, η Ιωάννα Γάκα φέρεται να μην αποκάλυψε την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο είχε αποστείλει την εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η φωτογράφηση ασθενών αποτελούσε πάγια πρακτική της, ενώ διευκρίνισε ότι παραλήπτης της συγκεκριμένης εικόνας δεν ήταν ο σύζυγός της.

Στη φωτογραφία ο τραγουδιστής εμφανίζεται ξαπλωμένος σε κρεβάτι της κλινικής, ενώ το ιατρικό μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Φορά κίτρινη κοντομάνικη μπλούζα, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω και έχει κλειστά τα μάτια, ενώ στα χέρια του διακρίνονται ιατρικές συνδέσεις.

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Οι δύο φωτογραφίες και το διαγραμμένο βίντεο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που φέρεται να προέκυψαν από την εξέταση της συσκευής της γιατρού, η πρώτη φωτογραφία τραβήχτηκε στις 14:43:36 της 9ης Σεπτεμβρίου.

Ακολούθησε δεύτερη φωτογραφία στις 14:45:22, η οποία καταγράφηκε ως αρχείο τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα, στις 14:45:26. Και η συγκεκριμένη εικόνα φέρεται να είχε διαγραφεί.

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δημιουργήθηκαν τα αρχεία συμπίπτει, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, με την έναρξη της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι δύο φωτογραφίες διαγράφηκαν λίγο μετά τις 19:00 και συγκεκριμένα στις 19:09:13, με τη δεύτερη διαγραφή να ακολουθεί τέσσερα δευτερόλεπτα μετά την πρώτη.

Στην ίδια συσκευή εντοπίστηκε και διαγραμμένο αρχείο βίντεο. Τα μεταδεδομένα του φέρεται να δείχνουν ότι δημιουργήθηκε στις 14:43:55, χρονικά ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες, και διαγράφηκε επίσης στις 19:09:13.

Η μαρτυρία του Νάσου Κομιανού αναμένεται να αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας.