Προστασία για το σπίτι και όσα έχουν πραγματική αξία

Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος, αλλά το μέρος που περνάμε μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της καθημερινότητάς μας, είτε μόνοι είτε μαζί με τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Είναι όλα εκείνα τα πρωινά που ξεκινούν με έναν καφέ στην κουζίνα, οι συζητήσεις γύρω από το τραπέζι, τα ήσυχα βράδια μετά από μία δύσκολη ημέρα στην δουλειά και οι μικρές στιγμές που χωρίς να το καταλαβαίνουμε γίνονται αναμνήσεις.

Κάθε σπίτι έχει τη δική του ιστορία. Γι’ αυτό και η προστασία του δεν αφορά μόνο τους τοίχους ή τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Αφορά την καθημερινότητα, την ηρεμία και την αίσθηση ασφάλειας που όλοι θέλουμε να νιώθουμε στον προσωπικό μας χώρο.

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Οι ανάγκες ενός σπιτιού δεν σταματούν στην συντήρησή του και οι ζημιές σε μια κατοικία δεν προκύπτουν μόνο από μεγάλα φυσικά φαινόμενα. Ακόμη και ένα απρόοπτο περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά έξοδα, γι’ αυτό και η επιλογή της κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Προστασία προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε κατοικίας

Η Eurolife FFH έχοντας στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία για κάθε κατοικία, δημιούργησε τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας My Home First Standard και My Home First Plus, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε ιδιοκτήτη να επιλέξει το επίπεδο κάλυψης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του.

Ανάλογα με το πρόγραμμα και τα προαιρετικά πακέτα που θα επιλεγούν, παρέχεται κάλυψη για ένα ευρύ φάσμα περιστατικών, όπως ζημιές από πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό και κακόβουλες ενέργειες, αλλά και από βραχυκύκλωμα, θραύση σωληνώσεων, διαρροή νερού ή έξοδα άντλησης υδάτων. Παράλληλα, μπορούν να καλυφθούν υπαίθριες εγκαταστάσεις, η αστική ευθύνη και η νομική προστασία, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια στην καθημερινότητα.

Προστασία και για όσα βρίσκονται μέσα στο σπίτι

Ωστόσο, η προστασία ενός σπιτιού δεν σταματά στους τοίχους και τις εγκαταστάσεις του. Εξίσου σημαντικό είναι και το περιεχόμενό του, από τα έπιπλα και τις ηλεκτρικές συσκευές μέχρι τα προσωπικά αντικείμενα που αποκτήθηκαν με τον χρόνο. Για τον λόγο αυτό, η Eurolife FFH προσφέρει το πρόγραμμα ασφάλισης περιεχομένου Sweet Home Content, το οποίο απευθύνεται τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε ενοικιαστές. Το πρόγραμμα καλύπτει το περιεχόμενο της κατοικίας απέναντι σε κινδύνους όπως η πυρκαγιά, η κλοπή, η έκρηξη, το βραχυκύκλωμα και η αλλοίωση τροφίμων, προσφέροντας μεγαλύτερη σιγουριά απέναντι στα απρόοπτα.

Το Sweet Home Content διατηρεί παράλληλα προσιτό κόστος, με τα ασφάλιστρα να ξεκινούν από 35 ευρώ τον χρόνο για κύρια κατοικία και από 45 ευρώ για εξοχική. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής προαιρετικών πρόσθετων πακέτων, ώστε η ασφαλιστική κάλυψη να προσαρμόζεται ακόμη περισσότερο στις ανάγκες κάθε κατοικίας.

Επιπλέον παροχές για την κατοικία

Πέρα από τις βασικές καλύψεις, τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH συνοδεύονται από υπηρεσίες που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες σε περίπτωση ζημιάς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων με νέα, η κάλυψη του κόστους επισκευών, η Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, καθώς και η πρόσβαση σε δίκτυο συνεργείων με εξάμηνη εγγύηση για τις εργασίες τους.

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Για αποζημιώσεις κατοικίας έως 10.000 ευρώ, η διαδικασία είναι απλοποιημένη, ώστε η αποκατάσταση της ζημιάς να γίνεται χωρίς περιττές καθυστερήσεις.

Μέσω του προγράμματος συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+, οι ασφαλισμένοι μπορούν να μειώσουν το κόστος των ασφαλίστρων τους, ενώ όσοι διαθέτουν την προβλεπόμενη κάλυψη για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας, να επωφεληθούν από μείωση του ΕΝΦΙΑ έως και 20%.

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Σε επιλεγμένες καλύψεις προβλέπεται επίσης μηδενική συμμετοχή, γεγονός που σημαίνει ότι το κόστος αποκατάστασης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την ασφαλιστική εταιρεία.

Η προστασία του σπιτιού στην πράξη

Ένα απρόοπτο μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα ενός σπιτιού από τη μία στιγμή στην άλλη. Η ύπαρξη της κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης δεν αποτρέπει μια ζημιά, μπορεί όμως να κάνει την αποκατάστασή της πιο εύκολη και πιο γρήγορη. Με τα προγράμματα κατοικίας της, η Eurolife FFH δίνει στους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές τη δυνατότητα να επιλέξουν την κάλυψη που ταιριάζει στις δικές τους ανάγκες και στο σπίτι τους.