Santander: Στις 3 κορυφαίες επιλογές της Ευρώπης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Στα 62 ευρώ η τιμή-στόχος

Σε νέα αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στα 62 ευρώ από 58 ευρώ, προχωρά η Santander, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση «Outperform».

Στη νέα έκθεσή της, με χαρακτηριστικό τίτλο «King of the Greek Motorway Market», ο διεθνής οίκος τοποθετεί τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μεταξύ των τριών κορυφαίων επενδυτικών επιλογών του στον ευρωπαϊκό κλάδο υποδομών και κατασκευών.

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Η έκθεση έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αναβάθμισης της τιμής-στόχου στα 58 ευρώ και αποτυπώνει τη μετάβαση του επενδυτικού αφηγήματος του Ομίλου σε μία νέα φάση.

Σύμφωνα με τη Santander, μετά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659 εκατ. ευρώ, το ενδιαφέρον δεν επικεντρώνεται πλέον μόνο στην ανάδειξη της αξίας των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων, αλλά στην επανεπένδυση των κεφαλαίων και στη δημιουργία νέας υπεραξίας.

Το θετικό σενάριο δείχνει τα 72 ευρώ

Παρά το ισχυρό ράλι που έχει καταγράψει η μετοχή από την αρχή του 2026, η Santander εκτιμά ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανόδου μέχρι να αποτυπωθεί πλήρως στη χρηματιστηριακή αξία η δυναμική των νέων έργων.

Η βασική αποτίμηση τοποθετεί την τιμή-στόχο στα 62 ευρώ, ενώ στο θετικό σενάριο η μετοχή μπορεί, σύμφωνα με τον οίκο, να φτάσει ακόμη και τα 72 ευρώ.

Η Santander επισημαίνει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει πάψει να αποτελεί μία κλασική περίπτωση «Deep Value», καθώς μέρος της κρυμμένης αξίας της έχει ήδη αναγνωριστεί από την αγορά. Θεωρεί, ωστόσο, ότι οι επενδυτές δεν έχουν ενσωματώσει πλήρως τις μελλοντικές ταμειακές ροές και τις προοπτικές των νέων παραχωρήσεων.

Στην ίδια μελέτη με Vinci, Ferrovial και Eiffage

Η αξιολόγηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εντάσσεται σε εκτενή κλαδική μελέτη της Santander, έκτασης άνω των 200 σελίδων, για τις ευρωπαϊκές εταιρείες υποδομών και κατασκευών.

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Στο πλαίσιο αυτό, ο ελληνικός Όμιλος συγκρίνεται με ορισμένους από τους μεγαλύτερους διεθνείς παίκτες του κλάδου, όπως οι Vinci, Ferrovial, ACS, Hochtief, Eiffage και Sacyr.

Η ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις τρεις κορυφαίες επιλογές αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Santander εμφανίζεται περισσότερο επιλεκτική απέναντι στον ευρωπαϊκό κλάδο.

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Στη Γαλλία, για παράδειγμα, εντοπίζει κινδύνους από τη λήξη σημαντικών συμβάσεων παραχώρησης και το ενδεχόμενο υψηλότερης φορολόγησης. Στη Βόρεια Αμερική καταγράφει εντονότερο ανταγωνισμό, ο οποίος οδηγεί στην υποβολή πιο επιθετικών προσφορών για νέα έργα.

Η ελληνική αγορά στο «sweet spot»

Στον αντίποδα, η Santander χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά αυτοκινητοδρόμων ως «sweet spot», θεωρώντας ότι βρίσκεται σε μία ιδανική συγκυρία ενόψει ενός νέου κύματος μεγάλων παραχωρήσεων.

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Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκτιμάται ότι βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες, λόγω του μεγέθους της, της εμπειρίας της και της ήδη κυρίαρχης παρουσίας της στις οδικές υποδομές.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο Όμιλος διαθέτει το νεότερο χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων στην Ευρώπη, με σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια παραχωρήσεων περίπου 27 έτη.

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Παράλληλα, ελέγχει περισσότερο από το 85% της κυκλοφορίας στους παραχωρηθέντες οδικούς άξονες της Ελλάδας, στοιχείο που προσφέρει μακροχρόνια ορατότητα ως προς τα έσοδα και τις ταμειακές ροές.

Στα 3,5 δισ. ευρώ η αξία των αυτοκινητοδρόμων το 2032

Η Santander εκτιμά ότι η πραγματική αξία του χαρτοφυλακίου αυτοκινητοδρόμων δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη πλήρως στη χρηματιστηριακή αποτίμηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, η αξία του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου αναμένεται να κορυφωθεί περίπου στα 3,5 δισ. ευρώ το 2032.

Παράλληλα, προβλέπει αύξηση του αναλογικού EBITDA από τους αυτοκινητοδρόμους στα 667 εκατ. ευρώ το 2030, από 353 εκατ. ευρώ το 2025. Η μεταβολή αυτή αντιστοιχεί σε σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 14%.

Μερίσματα 13,2 δισ. ευρώ από τις παραχωρήσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τον διεθνή οίκο στις μακροπρόθεσμες ταμειακές ροές και στη χρηματοδοτική ισχύ του Ομίλου.

Η Santander υπολογίζει ότι τα συνολικά μερίσματα που θα προκύψουν από τις παραχωρήσεις μέχρι τη λήξη τους μπορούν να φτάσουν περίπου τα 13,2 δισ. ευρώ.

Για το 2026 προβλέπει καθαρή ταμειακή θέση περίπου 400 εκατ. ευρώ σε επίπεδο μητρικής, εξαιρώντας τα δάνεια χωρίς αναγωγή που συνδέονται με τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων.

Στην αποτίμηση ενσωματώνεται επίσης πρόσθετη υπεραξία περίπου 600 εκατ. ευρώ από την αξιοποίηση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν μέσω της ΑΜΚ.

Ο συνδυασμός ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης και επενδυτικής βαθμίδας εκτιμάται ότι παρέχει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει νέα έργα υποδομών με ανταγωνιστικούς όρους.

Θετική εικόνα και για την ΤΕΡΝΑ

Η έκθεση διατηρεί θετική στάση και για τον κατασκευαστικό βραχίονα του Ομίλου, καθώς εκτιμά ότι η ΤΕΡΝΑ ελέγχει περισσότερο από το 50% της εγχώριας αγοράς έργων πολιτικού μηχανικού.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο βρίσκεται στο ιστορικό υψηλό των 6,6 δισ. ευρώ, προσφέροντας σημαντική ορατότητα ως προς τα έσοδα των επόμενων ετών.

Με περιθώριο EBIT 9,3% για το 2025, η Santander προβλέπει πολυετή ισχυρή κερδοφορία και τοποθετεί τις εκτιμήσεις της για το EBITDA του κατασκευαστικού κλάδου περίπου 9% υψηλότερα από τη μέση πρόβλεψη της αγοράς.

Στο επίκεντρο των διεθνών οίκων

Η νέα έκθεση επιβεβαιώνει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διεθνών θεσμικών επενδυτών.

Πρόσφατα ξεκίνησαν κάλυψη της μετοχής η Jefferies και η UBS, θέτοντας τιμή-στόχο τα 55 ευρώ, ενώ η Εθνική Χρηματιστηριακή τοποθέτησε τον δικό της στόχο στα 60 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο Όμιλος ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2026 ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών και της λειτουργικής κερδοφορίας, με βασικό μοχλό τον τομέα των παραχωρήσεων και ισχυρή συνεισφορά από τις κατασκευές. Περισσότερες ειδήσεις για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συγκεντρώνονται στη σχετική ενότητα του DEBATER.

Οι τιμές-στόχοι και οι προβλέψεις αποτελούν εκτιμήσεις των αναλυτών της Santander και δεν συνιστούν εγγύηση για τη μελλοντική πορεία της μετοχής.