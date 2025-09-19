Ζάκυνθος: Άγριο ξύλο και… ιπτάμενες καρέκλες στο κέντρο της πόλης – Ένας σοβαρά τραυματίας (βίντεο)

Στα χέρια ήρθαν ομάδες ατόμων το βράδυ της Πέμπτης 18/9 στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Σύμφωνα με το apohxos.gr, τα επεισόδια που ξέσπασαν στη συμβολή της οδ. Ρεμονδίνι και της 21ης Μαϊου κράτησαν αρκετή ώρα.

Μάλιστα, τα άτομα που συμμετείχαν στο επεισόδιο, πέταξαν ακόμα και καρέκλες που άρπαξαν από καταστήματα εστίασης της περιοχής.

Επί τόπου βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας τη στιγμή που κάτοικοι και τουρίστες έτρεξαν να φύγουν από το σημείο.

Σύμφωνα με το ermisnews.gr, ένας Ρομά τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για το ποιοι συμμετείχαν στα επεισόδια, αλλά και ποια ήταν η αιτία.