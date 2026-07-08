Ζάκυνθος: Διασωληνωμένος, υπό μηχανική υποστήριξη ο 20χρονος Βρετανός μετά το τροχαίο με “γουρούνα”

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τον 20χρονο Βρετανό τουρίστα Bradley Belhomme που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο με “γουρούνα” στη Ζάκυνθο την περασμένη Παρασκευή 3/7.

Ο 20χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος και υπό μηχανική υποστήριξη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου της Αττικής.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η κατάστασή του είναι σοβαρή αλλά σταθερή, ενώ οι γιατροί τον υπέβαλαν σε μαγνητική και αξονική τομογραφία, για να αποφασίσουν την περαιτέρω αντιμετώπισή του.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες για το τροχαίο, ο 20χρονος που βρισκόταν για διακοπές με τους φίλους του στη Ζάκυνθο συγκρούστηκε με πούλμαν ενώ οδηγούσε “γουρούνα”.

Η μητέρα του, μιλώντας στην εφημερίδα Manchester Evening News ανέφερε πως «πήγε διακοπές την Πέμπτη και όλα ήταν καλά. Μίλησα μαζί του όταν έφτασε, αλλά το απόγευμα της Παρασκευής δέχτηκα ένα τηλεφώνημα που έλεγε ότι είχε συμβεί ένα ατύχημα».

«Σκεφτόμουν ‘τι στο καλό συνέβη;’. Έπρεπε να τηλεφωνήσω στο νοσοκομείο της Ζακύνθου εκείνη την ώρα, αλλά δεν μπορούσαν να μου δώσουν πολλές πληροφορίες. Έπειτα δέχτηκα ένα άλλο τηλεφώνημα εκείνο το βράδυ που έλεγε ότι θα μεταφερόταν στην Αθήνα λόγω της κατάστασής του. Έχει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, οπότε λαμβάνει καλύτερη φροντίδα εκεί. Πέταξα την Κυριακή το συντομότερο δυνατό και είμαι εδώ κάθε μέρα. Μπορούμε να περάσουμε μόνο μισή ώρα μαζί του» είπε ακόμα.

Σύμφωνα με την ίδια, «οι γιατροί προσπάθησαν να τον βγάλουν από το κώμα χθες, αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στη συνέχεια, προσπάθησαν ξανά να τον ξυπνήσουν σήμερα [τη Δευτέρα] και είχε δύο κρίσεις. Δεν ξέρουν αν πρόκειται για αιμορραγία στον εγκέφαλο, οπότε πρέπει να κάνει μαγνητική τομογραφία για να δουν τι έχει συμβεί και τη βλάβη στον εγκέφαλό του, αλλά προς το παρόν δεν ανταποκρίνεται καθόλου».

«Το μόνο που ξέρω πραγματικά είναι ότι βρισκόταν σε μία γουρούνα με τους φίλους του. Καθώς έστριψε σε μια γωνία, μου είπαν ότι υπήρξε ένα ατύχημα με ένα πούλμαν. Δεν ξέραμε πόσο σοβαρό ήταν μέχρι που φτάσαμε εδώ. Ο φίλος του με τον οποίο μοιραζόταν το δωμάτιο έμεινε μαζί του στο νοσοκομείο στη Ζάκυνθο και ήρθε στην Αθήνα όταν μεταφέρθηκε, αλλά προφανώς δεν μπορούσε να μείνει μαζί του», ανέφερε ακόμα η μητέρα του.