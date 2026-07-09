Σέρρες: Έδωσαν λάθος σορό σε συγγενείς νεκρού – ΕΔΕ για το περιστατικό από την διοίκηση του νοσοκομείου

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στις Σέρρες, όταν έδωσαν λάθος σορό σε οικογένεια που πήγε να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι συγγενείς ενημερώθηκαν για να παραλάβουν τον εκλιπόντα, ωστόσο τους παραδόθηκε η σορός άλλου άνδρα, μουσουλμάνου στο θρήσκευμα, ο οποίος είχε επίσης αποβιώσει στις Σέρρες.

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Η κόρη του νεκρού, όταν οδηγήθηκε στο νεκροτομείο για την αναγνώριση, αντιλήφθηκε αμέσως το λάθος και, σε κατάσταση σοκ, ανέφερε ότι ο άνθρωπος που της έδειξαν δεν ήταν ο πατέρας της. Στη συνέχεια ενημέρωσε την Αστυνομία και προχώρησε στην υποβολή μήνυσης.

Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια για εκταφή σορού που ενταφιάστηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Ξάνθη, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και υποψίες ότι πρόκειται για τον δικό τους άνθρωπο.

Μετά το περιστατικό, η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η λανθασμένη παράδοση της σορού και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.