Ο Ερντογάν έκανε δώρο πιστόλια και πυρομαχικά σε ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Χαραγμένα πιστόλια και πραγματικά πυρομαχικά έλαβαν ως αποχαιρετιστήριο δώρο από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κορυφαίοι Ευρωπαίοι ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, τα περίτεχνα όπλα – μαζί με σφαίρες και εξοπλισμό για τον καθαρισμό τους – έλαβαν χθες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα από τον οικοδεσπότη της συνόδου, Ερντογάν, όπως επιβεβαίωσαν στο Politico δύο αξιωματούχοι της ΕΕ.

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Αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρόσθεσε ότι η ομάδα ασφαλείας του Κόστα παρέλαβε το όπλο για τους απαραίτητους ελέγχους. «Θα ακολουθήσουμε τις βελγικές διαδικασίες για να το μεταφέρουμε στο Βέλγιο και στη συνέχεια θα το αποθηκεύσουμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που επιβάλλει η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου», δήλωσε.

Η ομάδα της Φον ντερ Λάιεν δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα επιβεβαίωσης σχετικά με το τι σκοπεύει να κάνει με το όπλο που της προσφέρθηκε.

Ωστόσο, τα υψηλής ποιότητας τελετουργικά πιστόλια είναι πιθανό να υπερβαίνουν τα αυστηρά όρια που ισχύουν για την αξία των δώρων που μπορούν να αποδεχθούν οι αξιωματούχοι και, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους, είναι απίθανο να παραμείνουν στην προσωπική κατοχή των παραληπτών.

Άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο απερχόμενος Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν, δήλωσαν δημόσια ότι θα αφήσουν τα πιστόλια τους στην Τουρκία ώστε να απενεργοποιηθούν πριν μεταφερθούν στις χώρες τους.