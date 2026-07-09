Πώς ξέσπασε η φωτιά στο Σισμανόγλειο, καταστράφηκε ολόκληρη κλινική – Ο ρόλος του 74χρονου που προσήχθη

Στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο», όπου τα ξημερώματα προκλήθηκε φωτιά σε δωμάτιο ασθενούς, στον πρώτο όροφο, στην Α΄ Παθολογική Κλινική, μετέβη σήμερα ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Αφού ενημερώθηκε και συνομίλησε με τη διοίκηση και τους ασθενείς, επιθεώρησε τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Εν τω μεταξύ, μία 90χρονη κατέληξε μετά την εκκένωση του νοσοκομείου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη ανακοπή καρδιάς. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα ήταν βαριά άρρωστη και ήταν από τους πρώτους ασθενείς που μεταφέρθηκαν όταν εκδηλώθηκε η φωτιά σε δωμάτιο της στην Α’ Παθολογικής Κλινικής, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω.

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Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, ο θάνατός της δεν συνδέεται με την πυρκαγιά. «Μια κυρία που υπέστη ανακοπή και κατέληξε δεν σχετίζεται με το περιστατικό, δεν εισέπνευσε καπνό, ήταν η πρώτη που μεταφέρθηκε» σημείωσε σχετικά με την 90χρονη.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο υπουργός Υγείας ανέφερε: «Καταρχάς θέλω να συγχαρώ το προσωπικό του Σισμανογλείου Νοσοκομείου, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τη Διοίκηση, που διαχειρίστηκαν μια φωτιά και ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε μία τεράστια τραγωδία. Μέσα στη φοβερή ατυχία του περιστατικού, είμαστε τυχεροί γιατί οι ασθενείς που βρέθηκαν εν μέσω της φωτιάς, στις 5:00 τα ξημερώματα, μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια και τώρα είμαστε στην αναζήτηση θαλάμων, ώστε να έχουν μια συνέχεια της νοσηλείας τους με αξιοπρέπεια. Τα περιστατικά έχουν ως εξής:

Στις 5:00 το πρωί, ένα κρεβάτι θαλάμου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας το κατάλαβε αμέσως και μπήκε στον θάλαμο, όπου είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Να τονίσω ότι εκεί δεν υπήρχε ούτε οξυγόνο ούτε κάποιο εύφλεκτο υλικό. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι, είχε φύγει από το νοσοκομείο και πριν από λίγο μάθαμε ότι τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενήργησε με μεγάλη ταχύτητα. Ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη, δεν κινδύνευσε κανένας. Έσπασαν τα τζάμια για να φύγει ο καπνός και να μπορεί ο κόσμος να αναπνέει και να είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Μια κυρία που υπέστη ανακοπή, αρκετή ώρα μετά, δεν συνδέεται με το περιστατικό. Δεν εισέπνευσε καπνό, ήταν μάλιστα η πρώτη που μεταφέρθηκε, δεν είχε καθόλου εμπλοκή στο περιστατικό».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν έχει γίνει γνωστό για το πώς μπήκε η φωτιά, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας το απαντήσει η αστυνομία και η πυροσβεστική. Εγώ δεν είμαι ντετέκτιβ. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι τα πραγματικά περιστατικά. Ένα στρώμα ξαφνικά πήρε φωτιά, ο ασθενής δεν ήταν εκεί, είχε φύγει. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά, τρόμαξε και έφυγε. Αυτά θα τα δείξει η ανάκριση. Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές το νοσοκομείο, μία ολόκληρη κλινική έχει πρακτικά καταστραφεί και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή. Αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Το έργο θα το κάνουμε, το νοσοκομείο θα το ξαναφτιάξουμε. Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και το λέω γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να έχουν εγκλωβιστεί στη φωτιά και να θρηνούμε πολλά ανθρώπινα θύματα σήμερα».

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, ύστερα από έρευνες εντοπίστηκε στο σπίτι του και προσήχθη ένας 74χρονος Έλληνας, του οποίου ο ρόλος εξετάζεται από τις Αρχές για την πρόκληση της φωτιάς στο Σισμανόγλειο.

«Θέλω επίσης να πω ότι ευτυχώς λειτούργησαν αμέσως τα συστήματα πυρόσβεσης του νοσοκομείου, αυτό έπαιξε πολύ κομβικό ρόλο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Όπως επίσης, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την πυροσβεστική, ήρθε πάρα πολύ γρήγορα και βοήθησε και στην εκκένωση αλλά κυρίως στην άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία είχε πάρει τόσο μεγάλη έκταση που θα μπορούσε να απειλήσει πραγματικά το μισό νοσοκομείο. Αλλά αυτό ευτυχώς δεν συνέβη χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, την οποία άλλη μία φορά θερμά ευχαριστώ» πρόσθεσε.

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«Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό, δεν είναι μία απλή πυρκαγιά, ήταν ένα περιστατικό από το οποίο κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα πει η ανάκριση και η αστυνομία, κατέληξε ο υπουργός Υγείας.