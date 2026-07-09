Κηδεία Βάγιας Νέστορα: Συγκλόνισε ο επικήδειος του αδελφού της, “γιατί, γιατί, γιατί;” – Σε αναπηρικό αμαξίδιο η κόρη της

Στην Κοζάνη και συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης την Πέμπτη (9/7) η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε την ζωή της από την εμπρηστική επίθεση τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, στη Θεσσαλονίκη.

Η σορός της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας με τη Νέα Δημοκρατία Αφροδίτη Νέστορα, έφτασε στον Ιερό Ναό λίγο μετά τις 10:30. Σε κλίμα συγκίνησης άτομα από το περιβάλλον της οικογένειας ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας, για να της πουν το τελευταίο αντίο.

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Στην επικήδεια ομιλία του ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα συγκλόνισε μιλώντας για “βέβηλα και άνανδρα χέρια που έκοψαν το νήμα της ζωής της”.

“Χάθηκε η αγαπημένη μας Βαγίτσα, από βέβηλα και άνανδρα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί που μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και σε πολλά αναπάντητα ερωτήματα «Γιατί, γιατί, γιατί;».

Βέβηλα και άνομα χέρια έκοψαν το νήμα της ζωής σου αδερφή μου. Για μας δεν έφυγες. Θα ζεις για πάντα. Θα κουβαλάμε μέσα μας το γέλιο και το κλάμα σου, την αγωνία, το γέλιο σου. Έφυγες νωρίς, βιάστηκες να φύγεις. Ο Χάρος είναι άτιμος, δεν κάνει ακυρώσεις. Πετάς στην αγκαλιά του Θεού και εκεί θα συναντήσεις το αστεράκι μας την Νικολέτα μας. Μπορεί να σου κάνει και ένα από τα γλυκά που σου άρεσαν.”

Δεν ήταν μόνο η μεγάλη αδερφή, ήταν μάνα, μας μάζεψε για να σπουδάσουμε, μας τάιζε, ακόμα θαυμάζω τη γενναιοδωρία της, την καλοσύνη της, την αρχοντιά της. Θαυμάζω την αισθητική της στον τρόπο που συμπεριφερόταν. Εργάστηκε επί πολλά χρόνια στην Εισαγγελία Κοζάνης και οι χιλιάδες πολίτες που εξυπηρετήθηκαν στο γραφείο της μιλούν για μια γυναίκα κόσμημα, χωρίς αλαζονείες.

Η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα κατέφτασε στην Κοζάνη με ασθενοφόρο και έφθασε στην εκκλησία σε αναπηρικό αμαξίδιο. Η ίδια νοσηλεύεται με εγκαύματα σε εξειδικευμένη κλινική στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο με τη συνδρομή ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού μετέβη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Ακόμη, στον ναό βρέθηκε συντετριμμένος ο σύζυγος της αδικοχαμένης γυναίκας, Παναγιώτης Νέστορας. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

Ο κόσμος πήγε στην εκκλησία κρατούσε στα χέρια του λευκά τριαντάφυλλα.

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Ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης

(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

Κηδεία Βάγιας Νέστορα: Παρών ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος

Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα έδωσαν το «παρών» ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και στελέχη της «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM) (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM) (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

Στεφάνια μεταξύ άλλων είχαν στείλει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλευρης, ο υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος κ.α

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(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)