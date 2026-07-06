Απρόοπτο σε πλοίο της γραμμής Κυλλήνη-Ζάκυνθος: Το γκαράζ πλημμύρισε με αφρό – Τι συνέβη (βίντεο)

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο γκαράζ του πλοίου Levante Ferries στη γραμμή Κυλλήνη – Ζάκυνθος, όταν ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης, απελευθερώνοντας μεγάλη ποσότητα αφρού.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το γκαράζ καλύφθηκε από ένα πυκνό «σύννεφο» αφρού, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε… αφρόλουτρο.

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Το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης πλημμύρισε τον χώρο με αφρό, όπως προβλέπεται για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης πυρκαγιάς σε χώρους στάθμευσης οχημάτων.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και δεκάδες σχόλια από χρήστες που εντυπωσιάστηκαν από το θέαμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στην ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης στο γκαράζ του πλοίου, ενώ το βίντεο συνεχίζει να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.