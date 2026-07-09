Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών

Θλίψη προκαλεί στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της θρυλικής τραγουδίστριας Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της τραγουδίστριας αναφέρεται: «Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία».

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Η Μπόνι Τάιλερ υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της παγκόσμιας ποπ και ροκ σκηνής, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία από τη δεκαετία του 1970 και κυρίως του 1980. Το «Total Eclipse of the Heart», που κυκλοφόρησε το 1983, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών, κατακτώντας την κορυφή των διεθνών charts και παραμένοντας μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της παγκόσμιας δισκογραφίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγουδίστρια απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα, καθώς τον Μάιο τέθηκε σε τεχνητό κώμα μετά από επιπλοκές σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Στα μέσα Ιουνίου ξύπνησε από το κώμα, όμως η κατάστασή της παρέμενε σοβαρή και κρίσιμη. Νοσηλευόταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) με τους γιατρούς να προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της.

Την εποχή εκείνη, ανέφεραν ότι η κατάστασή της βελτιωνόταν και ότι οι γιατροί ήταν «βέβαιοι» ότι θα αναρρώσει, αν και η πρόοδος θα ήταν «αργή». Επίσης, ακύρωσαν ή ανέβαλαν τις ημερομηνίες της καλοκαιρινής περιοδείας της τραγουδίστριας, αλλά εξέφρασαν την ελπίδα ότι ορισμένες από αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αργότερα μέσα στο έτος.

Παρά την αισιοδοξία των γιατρών, πριν λίγες ώρες η Μπόνι Τάιλερ άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο που νοσηλεύονταν στην Πορτογαλία.

Ποια ήταν η Μπόνι Τάιλερ

Η Μπόνι Τάιλερ γεννήθηκε στην Ουαλία στις 8 Ιουνίου 1951 ως Γκέινορ Χόπκινς και έγινε γνωστή για την χαρακτηριστικά δυνατή και βραχνή φωνή της.

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Το 1975 έκανε το δισκογραφικό της ντεμπούτο με το single My, My honeycomb για την RCA Records, το οποίο όμως δεν μπήκε στα charts. Το δεύτερο της single Lost in France, μπήκε στο τοπ-τεν των βρετανικών pop charts. Η επιτυχία του δεύτερου single την οδήγησε στο πρώτο της προσωπικό άλμπουμ, το The world starts tonight, το 1977. Το άλμπουμ είχε μέτρια αποδοχή από το κοινό, αρκετή όμως για να οδηγήσει την καλλιτέχνιδα σε Ευρωπαϊκή περιοδεία. Λίγο πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ, υπέστη εγχείρηση φωνητικών χορδών και παρά τις συμβουλές του γιατρού της μίλησε πριν θεραπευτεί πλήρως, δίνοντας στην φωνή της μια χαρακτηριστική βραχνή χροιά. Αυτό έκανε πολλούς να πιστέψουν ότι η καριέρα της σαν τραγουδίστρια είχε τελειώσει. Όπως αποδείχτηκε όμως με το επόμενο single της, το It’s a heartache (1978), μπήκε ξανά στα charts, αυτή την φορά στο νούμερο 4 του UK pop charts και στο νούμερο 3 του US pop charts. Το επόμενο τραγούδι της, Sitting on the edge of the ocean, κέρδισε τον δέκατο διαγωνισμό τραγουδιού της Yamaha, στο Τόκιο της Ιαπωνίας.

Το 1982, υπογράφει με την CBS και το επόμενο άλμπουμ της, το Faster than the speed of the night (1983), ήταν και ο μεγαλύτερος θρίαμβος της. Το άλμπουμ περιείχε το single Total eclipse of the heart, του συνθέτη Τζιμ Στάινμαν, που έμεινε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο για τέσσερις εβδομάδες ταυτόχρονα. Το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1 πολλών χωρών στην Ευρώπη, την Ασία και την Ωκεανία. Το ίδιο το άλμπουμ πήγε αμέσως στο νούμερο 1 των charts στη Μεγάλη Βρετανία, κάνοντας την Μπόνι Τάιλερ την πρώτη γυναίκα καλλιτέχνη που το άλμπουμ της πήγε κατ’ ευθείαν στην κορυφή, χαρίζοντας της έτσι και ένα ρεκόρ Γκίνες.

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Το 1984 κέρδισε το βραβείο Γκράμι καλύτερης ροκ τραγουδίστριας και προτάθηκε και για το βραβείο Γκράμι καλύτερης τραγουδίστριας, για το τραγούδι Here she comes, τραγούδι που συμπεριλαμβάνονταν στο soundtrack της επανέκδοσης του φιλμ Metropolis την ίδια χρονιά. Στα τέλη του ίδιου χρόνου κυκλοφόρησε το single Holding out for a hero, που ακουγόταν στην ταινία Footloose και έφτασε στην κορυφή των airplay σε Ευρώπη και Αμερική. Ακολούθησε το άλμπουμ Secret dreams and forbidden fire, στο οποίο βρισκόταν ακόμα μια επιτυχία, το If you were a woman. Ο θρίαμβος των δυο άλμπουμ που έκανε με τον Τζιμ Στάινμαν δεν επαναλήφθηκε με το επόμενο άλμπουμ της Hide your heart, το οποίο αν και συγκέντρωνε τραγούδια από καταξιωμένους συνθέτες όπως ο Ντέσμοντ Τσάιλντ, και singles τα οποία έγιναν αργότερα επιτυχίες από άλλους καλλιτέχνες -όπως το The Best που τραγουδήθηκε ξανά από την Τίνα Τέρνερ και το Save up your tears από την Cher και αργότερα τους Ace of Base.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 αλλάζει εταιρία και υπογράφει με την γερμανική Ariola και κυκλοφορεί το άλμπουμ Bitterblue με μέτρια επιτυχία σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το 1992 συμμετέχει στο τραγούδι του Μιχάλη Ρακιντζή και της Σοφίας Αρβανίτη Πεθαίνω στην ερημιά (The desert is in your heart) σε μουσική του Μιχάλη Ρακιντζή και γίνεται τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα. Ακολουθούν τα άλμπουμ Angel Heart, Sihlouette in red και Free Spirit, όλα με μέτρια αποδοχή από το κοινό και πάντα με κύριο στόχο την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. To 1993 τιμάται με το βραβείο ECHO καλύτερης γυναίκας τραγουδίστριας. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 κυκλοφορεί το All in one voice, ένα άλμπουμ στο οποίο περιέχονται πολλές διασκευές σε γνωστά τραγούδια όπως το The rose της Μπετ Μίντλερ και το I put a spell on you του Τζέι Χόκινς. Το άλμπουμ απολαμβάνει εμπορικής επιτυχίας, αλλά και διθυραμβικών κριτικών, αφού η ιδιαίτερη φωνή της δίνει άλλη πνοή στα τραγούδια, κάνοντας το εν λόγω άλμπουμ ένα κόσμημα για συλλέκτες. Η επιτυχία του επαναλαμβάνετε με το Heart and soul το 2001, στο οποίο τραγουδά μόνο διασκευές με την συνοδεία της Φιλαρμονικής ορχήστρας της Πράγας.

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Το 2003 η καριέρα της ξαναζωντανεύει, αυτή την φορά με μια διασκευή σε ένα δικό της τραγούδι. Το Total eclipse of the heart διασκευάζετε στα γαλλικά με τον τίτλο Si demain από την Καρίν Αντόν και η Τάιλερ συμμετέχει σε μια γαλλο-αγγλική έκδοση της μεγαλύτερης επιτυχίας της. Το τραγούδι εκτινάσσεται στο νούμερο 1 στη Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, την Τσεχία, την Ανδόρρα και τον Λίβανο ενώ σκαρφαλώνει πολύ ψηλά και σε πολλές ακόμα χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Μεγάλης Βρετανίας, σχεδόν 15 χρόνια μετά την τελευταία της επιτυχία.

Το 2006, το νεότερο άλμπουμ της Wings, περιλαμβάνει το single Lousie, μια δική της σύνθεση, που μπαίνει στα top ten Βελγίου, Γερμανίας, Νορβηγίας και Ουκρανίας.

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Το 2007, μια καινούρια διασκευή του Total eclipse of the heart από τους Babypinkstar με την συμμετοχή και πάλι της ίδιας, ανεβαίνει σε όλα τα underground charts σε Αμερική και Ευρώπη. Τον Σεπτέμβριο του 2007, σε ραδιοφωνική της συνέντευξη, δήλωσε πως θα συνεργαστεί ξανά με τον παλαιό της φίλο και συνεργάτη Jim Steinman για το καινούριο της άλμπουμ, όπου ο συνθέτης θα της γράψει δύο καινούρια τραγούδια.

Το 2013 εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι “Believe in me”.





