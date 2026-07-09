Στραβελάκης και Καραμήτρου κατά Τούρκων δημοσιογράφων: “Δεν ντρέπεστε λιγάκι;” – Τι τους εξόργισε

Άστραψαν και βρόντηξαν ο Νίκος Στραβελάκης και η Μίνα Καραμήτρου στον αέρα της εκπομπής τους «10 Παντού» στο Open κατά Τούρκων δημοσιογράφων.

Αφορμή για την οργισμένη απάντηση των παρουσιαστών ήταν τα σχόλια που έκαναν Τούρκοι δημοσιογράφοι για την υποδοχή του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με οθωμανικούς πολεμικούς παιάνες και αγήματα με στολές Γενίτσαρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι χαρακτηριστικό ότι η παρουσιάστρια του SÖZCÜ TV, Serap Belovacıklı ανέφερε: «Έχουμε παρατάξει τους Γενίτσαρους και υποδεχτήκαμε τον Μητσοτάκη με τον ύμνο Μεχτέρ».

«Δείτε πόσο ειρωνικά και απαράδεκτα σχολιάζει το γεγονός το SÖZCÜ TV», σχολίασε ο Νίκος Στραβελάκης προτού προβληθεί το βίντεο στην εκπομπή. «Το διασκεδάσανε. Μα δε ντρέπονται λιγάκι; Δε ντρέπεστε λιγάκι;» πρόσθεσε.

«Εκεί στη Τουρκία ωραία την έχετε δει. Νομίζετε ότι πολιτισμός είναι να τρώτε μόνο με πιρούνια και με μαχαίρια, ε; Καλά. Όταν θα έρθει λοιπόν, αν έρθει ποτέ, ο ηγέτης σας στη χώρα μας, θα δείτε πώς θα τον υποδεχτούμε κι εμείς», είπε από την πλευρά της η Μίνα Καραμήτρου σε ιδιαίτερα έντονο ύφος.

«Μα είναι δυνατόν; Και μετά να βγούμε να κάνουμε και χαβαλέ “Κοίτα πώς τον υποδεχτήκαμε”» σημείωσε ακόμα ο παρουσιαστής, με τη Μίνα Καραμήτρου να κάνει χιούμορ, λέγοντας: «Όταν θα έρθει, έχουμε playlist εμείς έτοιμη, μόλις θα έρθει».