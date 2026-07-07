Ζάκυνθος: Μάχη για τη ζωή του δίνει 20χρονος Βρετανός μετά από σοβαρό τροχαίο με «γουρούνα»

Σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική νοσοκομείου της Αθήνας νοσηλεύεται ένας 20χρονος Βρετανός τουρίστας, ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Ζάκυνθο.

Ο Μπράντλεϊ Μπελχόμ είχε φτάσει στο νησί του Ιονίου την περασμένη Πέμπτη (02/07) με την παρέα του. Το ατύχημα σημειώθηκε την επόμενη ημέρα, όταν το τετράτροχο όχημα («γουρούνα») που οδηγούσε ο νεαρός, με συνεπιβάτη έναν φίλο του, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τουριστικό λεωφορείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο αναβάτες.

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Εσπευσμένη αεροδιακομιδή στην Αθήνα

Αν και αρχικά οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, η σοβαρότητα της κατάστασης του 20χρονου επέβαλε την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα της Αττικής, όπου πλέον βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση.

Η μητέρα του, Λιν Ράμπετς, μιλώντας στην εφημερίδα Manchester Evening News (με αναμετάδοση από την Daily Post), περιέγραψε τις δραματικές ώρες που βιώνει η οικογένεια.

«Πήγε διακοπές την Πέμπτη και όλα ήταν καλά. Μίλησα μαζί του όταν έφτασε, αλλά το απόγευμα της Παρασκευής δέχτηκα ένα τηλεφώνημα που μου έλεγε ότι είχε συμβεί ένα τροχαίο. Σκεφτόμουν “τι στο καλό συνέβη;”.

Έπρεπε να τηλεφωνήσω στο νοσοκομείο της Ζακύνθου εκείνη την ώρα, αλλά δεν μπορούσαν να μου δώσουν πολλές πληροφορίες. Έπειτα, δέχτηκα ένα άλλο τηλεφώνημα εκείνο το βράδυ που έλεγε ότι θα μεταφερόταν στην Αθήνα λόγω της κατάστασής του.

Έχει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, επομένως λαμβάνει καλύτερη φροντίδα εκεί. Πέταξα την Κυριακή το συντομότερο δυνατό και είμαι εδώ κάθε μέρα. Μπορούμε να περάσουμε μόνο μισή ώρα μαζί του».

Ανεπιτυχείς προσπάθειες αφύπνισης

Οι θεράποντες ιατροί έχουν επιχειρήσει ήδη δύο φορές να επαναφέρουν τον νεαρό από το τεχνητό κώμα, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Κατά την πρώτη απόπειρα ο οργανισμός του δεν ανταποκρίθηκε, ενώ στη δεύτερη παρουσίασε σπασμούς.

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«Δεν ξέρουν αν πρόκειται για αιμορραγία στον εγκέφαλο, οπότε πρέπει να κάνει μαγνητική τομογραφία για να δουν τι έχει συμβεί και τη βλάβη στον εγκέφαλό του, αλλά προς το παρόν δεν αντιδρά καθόλου» συμπλήρωσε η μητέρα του, αναμένοντας τα αποτελέσματα των περαιτέρω απεικονιστικών εξετάσεων.

Θρίλερ με την ταξιδιωτική ασφάλιση

Την ίδια ώρα, η οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη και με το φάσμα των υπέρογκων νοσηλίων, καθώς παραμένει ασαφές αν το συμβόλαιο ταξιδιωτικής ασφάλισης του 20χρονου είναι σε ισχύ.

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Λόγω αδυναμίας πρόσβασης στο κλειδωμένο κινητό τηλέφωνο του νεαρού, τα απαραίτητα έγγραφα δεν έχουν εντοπιστεί, γεγονός που ώθησε φίλους και μέλη της τοπικής κοινότητας στη Βρετανία να ξεκινήσουν διαδικτυακό έρανο οικονομικής ενίσχυσης.

Για το ζήτημα έχει ενημερωθεί και η βρετανική πρεσβεία στην Αθήνα. Ο θείος του Μπράντλεϊ, Άνταμ, αποτύπωσε την αγωνία της οικογένειας δηλώνοντας: «Λόγω του τραύματος στο κεφάλι, δεν γνωρίζουμε καν πότε θα μπορέσει να επιστρέψει σπίτι ή την κατάσταση.

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Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Απλώς, περιμένουμε την εξέταση και προσπαθούμε να βεβαιωθούμε ότι όλα καλύπτονται αυτή τη στιγμή, γιατί αν η ασφάλιση είναι άκυρη, ο λογαριασμός είναι μεγάλος.

Αυτή τη στιγμή το κύριο πράγμα είναι ο Μπράντλεϊ και να βεβαιωθούμε ότι είναι καλά και τελικά να τον βοηθήσουμε να ξυπνήσει και να επιστρέψει σπίτι του».