Πετράλωνα: Ξύλο σε προαύλιο σχολείου την ώρα του αγιασμού – Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι που επιτέθηκαν σε 17χρονο

Ένταση επικράτησε το πρωί της Πέμπτης 11/9 σε Λύκειο στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια του αγιασμού, όταν τέσσερις ανήλικοι επιτέθηκαν σε 17χρονο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 μπροστά στα μάτια μαθητών και καθηγητών. Οι δράστες απείλησαν τον ανήλικο με αιχμηρό αντικείμενο και του άσκησαν σωματική βία, προκαλώντας του μώλωπες.

Με παρέμβαση των καθηγητών έληξε το επεισόδιο, ενώ το θύμα μετέβη αργότερα μαζί με τη μητέρα του στο Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως για να καταγγείλει το γεγονός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι δράστες ήταν γνωστοί του θύματος. Μετά από 1-2 ώρες, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τρεις από τους τέσσερις ανήλικους δράστες στην οδό Αλόπης. Πρόκειται για έναν ηλικίας 17 ετών και δύο ηλικίας 16 ετών.

Στην Αστυνομία προσήχθη και η μητέρα του 17χρονου, ενώ οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την εξέτασή τους.

Αντιμετωπίζουν την κατηγορία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου κατά συναυτουργία.