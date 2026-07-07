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Φωτιά στο Γαϊτάνι Ζακύνθου κοντά σε σπίτια – Οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά

Εκδηλώθηκε σε ακαθάριστα οικόπεδα

Φωτιά στο Γαϊτάνι Ζακύνθου κοντά σε σπίτια – Οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικούς χώρους στην περιοχή Γαϊτάνι Ζακύνθου σήμερα Τρίτη 7/7 περίπου στις 10 το πρωί.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 17ης ΕΜΟΔΕ, και 5 οχήματα, ενώ συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον κατοικιών και εντός ακαθάριστων οικοπεδικών χώρων και οριοθετήθηκε σε 20 λεπτά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Π.Υ. Ζακύνθου μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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