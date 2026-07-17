Βριλήσσια: Σκύλος όρμηξε σε 66χρονο έξω από φούρνο και τον τραυμάτισε σοβαρά – Νεκρό το σκυλί του

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Παρασκευής 17/7 έξω από φούρνο στα Βριλήσσια, όπου σημειώθηκε άγρια επίθεση σκύλου σε έναν 66χρονο και στο σκυλί του, με τον άνδρα να τραυματίζεται σοβαρά και το κατοικίδιο να πεθαίνει.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 7 το πρωί στην οδό Κύπρου στα Βριλήσσια, όπου μία 48χρονη είχε δέσει τον σκύλο της έξω από τον φούρνο, για να μπει μέσα να ψωνίσει.

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Ο μεγαλόσωμος σκύλος, κάποια στιγμή, κατάφερε να λυθεί και όρμηξε στον 66χρονο που περνούσε από το σημείο, δαγκώνοντάς τον σε χέρι, μηρό, ωμοπλάτη και γόνατο, και τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Μάλιστα, το ζώο επιτέθηκε και στον σκύλο του 66χρονου, με το κατοικίδιο να τραυματίζεται θανάσιμα και να καταλήγει.

Ο τραυματίας από την επίθεση του σκύλου στα Βριλήσσια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, ενώ η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.