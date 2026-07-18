ΣΥΡΙΖΑ: «Οφείλουμε να ανατάξουμε το κόμμα μας» – Η ομιλία της νέας πρόεδρου της ΚΟ Ρένας Δούρου στην Κεντρική Επιτροπή

Το παρών στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής έδωσε η νέα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου το μεσημέρι του Σαββάτου 18/7.

Λίγη ώρα μετά την εκλογή της στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 18/7 η Ρένα Δούρου απηύθυνε ομιλία προς τα μέλη του κόμματος, ζητώντας ένα ενωτικό κλίμα από όλους για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ.

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«Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο, που για πολλούς είναι σημείο μη επιστροφής. Σας καλώ να ανατάξουμε το κόμμα γιατί είναι στο χέρι μας. Δεν θα το κάνουμε για ένα γινάτι ή για τις βουλευτικές έδρες» ανέφερε αρχικά στην ομιλία της για να προσθέσει ότι

«Οφείλουμε να ανατάξουμε το κόμμα μας, γιατί είναι το μόνο κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς στη χώρα. Τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν οι πολίτες. Δεν θέλουμε τα 7 χρόνια της δεξιάς διακυβέρνησης να γίνουν 11».

«Για όλα αυτά, θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρών στην κοινωνία, θα παραμείνει παρών στη Βουλή, θα παραμείνει παρών στην Ευρωβουλή, θα δώσουμε τον αγώνα για να συνταχθεί το κόμμα μας, για να πάρουμε μέρος στις εκλογές», συνέχισε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι:

«Και ο στόχος μας είναι η αποκατάσταση της ενότητας και της αξιοπιστίας του κόμματος στην κοινωνία, Πολλοί μετήλθαν του αγώνα της αξιοπιστίας, λίγοι κατάφεραν τα τελευταία 3 χρόνια να είμαστε αξιόπιστοι. Στον αγώνα αυτό, παρά τα όσα ελέχθησαν, παρά τα όσα γράφηκαν, παρά τα όσα ψιθυρίστηκαν, δεν περισσεύει καμία και κανένας όλες και όλοι είμαστε πολύτιμοι».

Αναλυτικά η ομιλία της Ρένας Δούρου στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Συντρόφισσες και σύντροφοι

σπάνια η φράση “κρίσιμη καμπή” είναι τόσο πραγματική όσο σήμερα για το κόμμα μας.

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Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ βρίσκεται πράγματι σε κρίσιμη καμπή, σε ένα οριακό σημείο μη επιστροφής.

Στο χέρι μας είναι να ανατάξουμε το κόμμα μας.

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Όχι για ένα γινάτι. Όχι για τις βουλευτικές έδρες που εμείς τις τιμάμε και δεν τις περιφέρουμε ως περιουσία μας σε πλειστηριασμούς.

Οφείλουμε να ανατάξουμε το κόμμα μας, το κόμμα της σύγχρονης ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς

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Γιατί τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν οι πολίτες.

Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πολλά ακόμη να προσφέρει στην κοινωνία που χειμάζεται από την ακρίβεια, τη διαφθορά και τη σήψη – όλα με την υπογραφή της Δεξιάς και των 7 χρόνων διακυβέρνησής της.

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Γιατί δεν θέλουμε τα 7 χρόνια της δεξιάς στην εξουσία να γίνουν 11,

Γιατί θέλουμε να υπάρξει ένας εναλλακτικός πόλος προοδευτικής διακυβέρνησης,

Γιατί η Αριστερά δεν έκανε ποτέ πίσω στα δύσκολα

για όλα αυτά θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ να παραμείνει παρών στην κοινωνία, την Βουλή, Ευρωβουλή.

Θα δώσουμε τον αγώνα για να ανασυνταχθεί το κόμμα μας, να πάρει μέρος στις εκλογές, είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο με όσους θέλουν και μπορούν είτε αυτόνομα.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τον αγώνα αυτό θα τον δώσουμε

με απόλυτο σεβασμό στο Καταστατικό μας που δεν επιτρέπει αδιέξοδα

με διαφάνεια,

με ευπρέπεια,

με ήθος,

με συλλογικότητα

Με στόχο την αποκατάσταση της ενότητας και της αξιοπιστίας του κόμματος στην κοινωνία.

Και στον αγώνα αυτόν δεν περισσεύει κανείς και καμία, όλες και όλοι είναι πολύτιμοι.

Συντρόφισσες και σύντροφοι

Ανέκαθεν λειτούργησα και λειτουργώ ενωτικά, πάντα με συνθετικό πνεύμα.

Με τον τρόπο αυτό το 2015 κράτησα ενωμένη τη Δύναμη Ζωής, την περιφερειακή παράταξη της ΠΑΤΤ, που περιλάμβανε από τη ΛΑΕ και το ΜεΡΑ25 ως τους ΑΝΕΛ μαζί με ανένταχτους, τα πάντα όλα!

Μείναμε ενωμένοι και διοικήσαμε κάνοντας σοβαρό έργο υποδομής στην Περιφέρεια 5 χρόνια, μια ολόκληρη θητεία.

Το ίδιο θα κάνουμε και με την ΚΟ, βάζοντας τέλος στην αιμορραγία, καθιστώντας την ξανά αξιόπιστη, παράγοντα αλλαγής του κόμματός μας.

Η ΚΟ μας μπορεί να στείλει το μήνυμα εξωστρέφειας το μόνο που χρειάζεται σήμερα το κόμμα.

Μπορεί να κλείσει την επικίνδυνη παρένθεση της ΚΕ της 6/6, μιας ΚΕ όπου για πρώτη φορά, στα 33 κομματικής ζωής, βγήκα δημόσια να εκφράσω διαφορετική θέση από την πλειοψηφούσα

γιατί κινδύνευε η ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ , γιατί μας οδηγούσε σε διάλυση του.

Συντρόφισσες και σύντροφοι

απέναντι στους ανθρώπους που μας στηρίζουν ακόμη και σήμερα που βρισκόμαστε σε δημοσκοπική περιδίνηση απέναντι στους ψηφοφόρους μας, απέναντι στην κοινωνία, δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων διχασμών.

Νέων προσωπικών στρατηγικών.

Νέων ή αναπαλαιωμένων εγωϊσμών. “γκώσαμε” όπως θα έλεγε και η γιαγιά μου.

Σήμερα πλέον δεν έχουμε την επιλογή της ήττας : ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ έχει ιστορικό χρέος να βρίσκεται στην επόμενη βουλή.

Για να είναι ο καταλύτης για ένα προοδευτικό μέτωπο, για έναν εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης.

Σε αυτή την πορεία η σημερινή συνεδρίαση, συνέχεια εκείνης το περασμένου Σαββάτου, κλείνει μια επώδυνη παρένθεση.

Την ατυχή απόφαση της συνεδρίασης της ΚΕ στις 6/6, εκείνης που οδηγούσε το κόμμα στην πρωτοφανή εξέλιξη της αυτοαναίρεσής του, στη βάση μιας πλήρως εσφαλμένης ανάγνωσης της πραγματικότητας και ψευτοδιλημμάτων.

Η απόφασή της ήταν τομή.

Η πορεία μας είναι πλέον σαφής.

Συνεχίζουμε συντεταγμένα.

Ενωτικά. Συλλογικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ θα είναι παρών στη ΔΕΘ με τις θέσεις μας, με το επεξεργασμένο, κοστολογημένο πρόγραμμά μας, με λύσεις για όλα τα σημαντικά προβλήματα της κοινωνίας, από την ακρίβεια μέχρι την εξωτερική πολιτική.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ θα είναι παρών στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου μας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι

προλαβαίνω το ερώτημά σας: μπορούμε να μπούμε στη Βουλή;

Ναι, μπορούμε.

Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το 54% έως 65 % πηγαίνει στην ΕΛΑΣ.

Το υπόλοιπο είναι πάνω από το 5% του εκλογικού σώματος.

Από αυτούς, το 1,5%, παρόλο που τους έχουμε μπερδέψει με το αν θα κατεβούμε ή όχι στις εκλογές, με τρόπο ηρωικά συγκινητικό εξακολουθεί να δηλώνει ότι θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ.

Και είναι σίγουρο ότι μόλις σοβαρευτούμε, εκπέμψουμε ενότητα και δείξουμε επιτέλους ενιαία ξεκάθαρη θέση, συγκεκριμένη, κατανοητή, με ταξικό πρόσημο υπέρ των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και όλων όσοι συντρίβονται από τις πολιτικές της Δεξιάς, τότε, όχι μόνο θα μπούμε στη βουλή αλλά θα έχουμε και αξιοπρεπές ποσοστό.

Συντρόφισσες και σύντροφοι

προλαβαίνω ένα δεύτερο κρίσιμο ερώτημά σας:

Θα κατέβουμε αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα;

Ανακαλύφθηκε εσχάτως η έννοια της αντιπαράθεσης

και αναλόγως την ερμηνεία που δίνουμε, μπορεί να σημαίνει το οτιδήποτε.

Να το ξεκαθαρίσουμε:

το διαφορετικό δεν σημαίνει απαραιτήτως και αντιπαραθετικό.

Έχουμε κοινή ιδεολογία με την ΕΛ.Α.Σ; Όχι!

Εμείς εκπροσωπούμε την καθαρή, ανόθευτη αριστερά του δημοκρατικού σοσιαλισμού που έχει δομηθεί με το τρόπο που αρμόζει σε αριστερό κόμμα.

Συμφωνούμε σε όλα; Όχι!

Έχουμε κοινά σημεία κυβερνητικού προγράμματος; Ναι!

Μπορούμε να ταυτιστούμε; Όχι!

Μπορούμε να συμπορευτούμε; Ναι!

Όπως μπορούμε να συμπορευθούμε με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις.

Ας μην ξεχνάμε: εμείς έχουμε μονομέτωπο αγώνα κατά της Δεξιάς.

Θέλουμε να συμβάλουμε και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στο αγώνα κατά της δεξιάς.

Στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό κόμμα όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε,

όχι μόνο θα συγκρουστούμε

αλλά θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια.

Σήμερα παγκοσμίως η αντίθεση Δεξιάς – Αριστεράς είναι παρούσα παντού –

σε Ευρώπη, Αμερική.

Ενώ η αριστερή πυξίδα αποτελεί σημείο αναφοράς σε νικηφόρες περιπτώσεις όπως του νέου Δημάρχου της Νέας Υόρκης, Μαμντάνι.

Συνεπώς, η ιδεολογικοπολιτική μας βάση όχι μόνο δεν έκλεισε τον κύκλο της

αλλά συνεχίζει να είναι σημείο αναφοράς.

Συντρόφισσες και σύντροφοι

ένα τρίτο κρίσιμο ερώτημα:

τι κάνουμε, αν εντέλει δεν τα καταφέρουμε και με αποκλειστική ευθύνη των άλλων δυνάμεων, δεν επιτευχθεί ενωτικό ψηφοδέλτιο του προοδευτικού χώρου;

θα παροπλιστούμε και θα παραμείνουμε παρατηρητές των εξελίξεων;

ή θα μπούμε με όλες μας τις δυνάμεις στον αγώνα να φύγει η δεξιά και να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση;

Γιατί έχουμε τα μέσα και την ικανότητα ως οργανωμένος ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ να παλέψουμε αποτελεσματικότερα στον αγώνα κατά της Δεξιάς.

Όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις κανένας μόνος του δεν μπορεί να νικήσει την δεξιά. Υποχρεωτικά οι προοδευτικές δυνάμεις μετεκλογικά θα αναγκαστούν να συνομιλήσουν. Σε αυτή την συνομιλία μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι απών;

Η άποψή μου, η άποψή μας είναι ότι πρέπει να είναι παρών,

δυναμωμένος και να παίξει καταλυτικό ρόλο.

Μπορεί η πραγματική αριστερή φωνή να λείψει από πιθανή προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία;

Ούτε που διανοούμαι ότι σαν άλλο ΚΚΕ, θα βρεθούμε στο περιθώριο δηλώνοντας ότι θα περιμένουμε την Δευτέρα παρουσία!

Συντρόφισσες και σύντροφοι

Θα είμαστε εκεί με καταλυτικό ρόλο

και όπως ξέρετε ο καταλύτης ακόμα και αν είναι μικρή ποσότητα,

είναι απαραίτητος για να ξεκινήσει η χημική αντίδραση!

Συντρόφισσες και σύντροφοι

Σε αυτή τη μάχη, πέρα από το πρόγραμμά μας, πέρα από την πολύτιμη εμπειρία της διακυβέρνησης της περιόδου 15 – 19, έχουμε συμμάχους μας τους ανθρώπους μας,

τους ανθρώπους της Αριστεράς που ξέρουν να δίνουν τους δύσκολους, καλούς αγώνες.

Γιατί έχουμε συνείδηση ότι η προεκλογική εκστρατεία που ήδη έχει ξεκινήσει, δεν θα είναι εύκολη.

Το καθεστώς της δεξιάς, το καθεστώς σήψης και διαφθοράς, θα κάνει τα πάντα για να μείνει γαντζωμένο στην εξουσία.

Προσωπικά έχω ζήσει στο πετσί μου τι θα πει “θα κάνει τα πάντα”: από δολοφονία χαρακτήρα ως φέικ νιούζ, η εμβέλεια του ψεύδους και της χυδαιότητας είναι μεγάλη.

Μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε χωρίς να δίνουμε με τη στάση μας, τροφή σε ένα ολόκληρο σύστημα μκδ, τρολ, πετσωμένων ΜΜΕ, παρατρεχάμενων της εξουσίας, για να πλήξουν όχι απλά ένα κόμμα.

Αλλά την Αριστερά, τις αξίες της.

Γιατί όταν εμείς διασύρουμε αυτές τις αξίες, οι γεωργιάδηδες και οι βοριδηδες, επαγγελματίες της εξουσίας κάνουν πάρτυ.

Θα μου επιτρέψετε εδώ μια παρατήρηση.

Η εικόνα των περιφερόμενων κοινοβουλευτικών εδρών

η εικόνα των παραιτήσεων, των ανεξαρτητοποιήσεων, της μη παράδοσης της έδρας από μέχρι πρότινος βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι εικόνα τραυματική, όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, είναι τραυματική για την Αριστερά,

για το κοινοβούλιο

για την πολιτική.

Πλήττει τη λαϊκή βούληση.

Τρέφει το όλοι ίδιοι είναι,

ρίχνει νερό στο μύλο της αντιπολτικής,

ενισχύει την ακροδεξιά.

Αυτή την εικόνα έχουμε χρέος να την ακυρώσουμε.

Και από εδώ και πέρα;

Πως θα λειτουργήσουμε;

Το καταστατικό μας αναφέρει ότι λειτουργούμε “με βάση τις αρχές της Δημοκρατίας, της συλλογικότητας, της ισότητας και της αλληλεγγύης”.

Δεν λειτουργούμε με βάση “την βούληση του κυρίου”, εικαζόμενη ή εκφρασμένη, του αρχηγού, του ενός.

Δεν είμαστε αρχηγικό κόμμα αλλά ούτε και κόμμα παραγόντων.

Είμαστε κόμμα μελών και αξιών.

Πιστεύω ότι αν κάνουμε προσπάθεια, θα βρούμε ένα συλλογικό σχήμα που θα μπορέσει να μας πάει νικηφόρα στις εκλογές.

Συντρόφισσες και σύντροφοι

ήδη το πρώτο βήμα έγινε.

Εννοώ την ΚΟ, που πλέον ο στόχος μας είναι να γίνει η αφετηρία της εσωστρέφειας και ανάταξης του κόμματός μας ενόψει των εκλογών.

Κλείνουμε τον κύκλο της ασάφειας.

Ξεκινάμε την πορεία της νέας, απαραίτητης ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων.

Στέλνουμε το μήνυμα ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί – ενωμένοι μπορούμε να μεγαλουργήσουμε για την κοινωνία, για το λαό μας, για την ελπίδα και την αλλαγή.

Σας ευχαριστώ.