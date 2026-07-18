Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Κυριακή 19 Ιουλίου – Ποιες περιοχές είναι στην κατηγορία 3
Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες
Στη δημοσιότητα δόθηκε ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Κυριακή 19 Ιουλίου.
Συγκεκριμένα, πολλές περιοχές όπως και η Αττική είναι στην κατηγορία 3 και τον υψηλό κίνδυνο.
Παράλληλα, σε αυτές είναι και οι Εύβοια, Βοιωτία, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, νησιά Ιονίου, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Ηράκλειο, Λασίθι αλλά και περιοχές της Φθιώτιδας, των Ιωαννίνων, της Αχαΐας και της Ηλείας.
πηγή στην Google
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