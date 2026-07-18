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Λορέντζο Καριέρε: «Όταν ανταμώσουμε εκεί ψηλά, θα τραγουδήσουμε ξανά» – Ο συγκλονιστικός αποχαιρετισμός από τον Γιώργο Ελεύθερα

Οι συγκινητικές αναρτήσεις του

Λορέντζο Καριέρε: «Όταν ανταμώσουμε εκεί ψηλά, θα τραγουδήσουμε ξανά» – Ο συγκλονιστικός αποχαιρετισμός από τον Γιώργο Ελεύθερα
DEBATER NEWSROOM

Ο φίλος του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 51 ετών, Γιώργος Ελεύθερας τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση.

Συγκεκριμένα, αρχικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έγραψε «Lory καλό ταξίδι εκεί ψηλά. Τι όμορφες στιγμές περάσαμε αναλλοίωτες στον χρόνο, απίστευτες. Θα σε αγαπάμε για πάντα».

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Στη συνέχεια, ο Γιώργος Ελεύθερας τόνισε ότι «Όταν θα ξανά ανταμώσουμε εκεί ψηλά. Θα τραγουδήσουμε ξανά εκείνο το τραγούδι που σου άρεσε πολύ και το αφήσαμε στην μέση. Νίκος, Γιώργος, Λορέντζο, Φίλοι για Πάντα».

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