Βριλήσσια: Βίντεο ντοκουμέντα λίγο μετά την άγρια επίθεση σκύλου έξω από φούρνο – Ο 66χρονος “προσπάθησε να σώσει το σκυλάκι του”

Στιγμές πανικού επικράτησαν νωρίς το πρωί σήμερα Παρασκευή 17/7 έξω από φούρνο στα Βριλήσσια, με έναν 66χρονο να καταλήγει στο νοσοκομείο, ύστερα από επίθεση σκύλου.

Μάλιστα, το λυκόσκυλο επιτέθηκε και στο μικρόσωμο σκυλί του άνδρα, το οποίο τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ η ιδιοκτήτρια του ζωού συνελήφθη.

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Το DEBATER φέρνει στο φως της δημοσιότητας βίντεo ντοκουμέντα λίγα λεπτά μετά την άγρια επίθεση του σκύλου. Στο ένα διακρίνεται η κόρη της ιδιοκτήτριας του λυκόσκυλου να το απομακρύνει με λουρί, καθώς αστυνομικοί μόλις είχαν περάσει χειιροπέδες στη μητέρα της.

Στο άλλο βίντεο φαίνεται το ασθενοφόρο που παρέλαβε τον τραυματισμένο άνδρα:

Όλα έγιναν γύρω στις 7 το πρωί στην οδό Κύπρου στα Βριλήσσια, όπου μία 48χρονη είχε δέσει τον σκύλο της έξω από τον φούρνο, για να μπει μέσα να ψωνίσει.

Ο μεγαλόσωμος σκύλος, κάποια στιγμή, κατάφερε να λυθεί και όρμηξε στον 66χρονο που περνούσε από το σημείο, δαγκώνοντάς τον σε χέρι, μηρό, ωμοπλάτη και γόνατο, και τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Το ζώο επιτέθηκε επίσης και στον σκύλο του 66χρονου, με το κατοικίδιο να τραυματίζεται θανάσιμα και να καταλήγει.

“Ήταν ένα λυκόσκυλο που επιτέθηκε σε ένα μικρό σκυλάκι. Δεν πρόλαβε να αντίδρασει το σκυλάκι. Προσπάθησε ο κηδεμόνας του να το σώσει” δήλωσε στο DEBATER αυτόπτης μάρτυρας του σοκαριστικού περιστατικού.

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Ο 66χρονος τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, ενώ η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.