Βριλήσσια: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κατάστημα ρούχων – Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματίες, μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (13/7) στα Βριλήσσια όταν ΙΧ “μπούκαρε” σε κατάστημα ενδυμάτων επί της Λεωφόρου Πεντέλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πελάτισσα του μαγαζιού βρισκόταν πίσω από το τιμόνι και κατά την προσπάθειας της να πραγματοποιήσει ελιγμό μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη ταχύτητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να χάσει τον έλεγχο του ΙΧ και να εισβάλει μέσα στο κατάστημα προκαλώντας τρόμο σε περαστικούς και εργαζόμενους. Η τζαμαρία καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ το αυτοκίνητο κατέληξε μέσα στην πρόσοψη του καταστήματος, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Ευτυχώς από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού στα Βριλήσσια διερευνώνται, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο εισήλθε στο κατάστημα.