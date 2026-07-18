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Η Ουκρανία έπληξε εγκαταστάσεις εφοδιασμού και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία – Μαύρος καπνός σκέπασε τον ουρανό της Μόσχας (Βίντεο)

Σοκάρουν οι εικόνες

Η Ουκρανία έπληξε εγκαταστάσεις εφοδιασμού και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία – Μαύρος καπνός σκέπασε τον ουρανό της Μόσχας (Βίντεο)
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Η Ουκρανία έπληξε δύο βασικές εγκαταστάσεις εφοδιασμού στις ρωσικές περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ καθώς επίσης και ρωσική πετρελαϊκή εγκατάσταση, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Telegram ότι οι εγκαταστάσεις εφοδιασμού χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την προμήθεια εξαρτημάτων, που υπόκεινται σε κυρώσεις, για την παραγωγή drones και εξοπλισμού πλοήγησης. Δήλωσε επίσης ότι ουκρανικά πλήγματα μεσαίου βεληνεκούς πέτυχαν στόχους στην Αζοφική Θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα.

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Στις εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας φαίνονται μαύροι καπνοί να έχουν σκεπάσει τον ουρανό της Μόσχας, δημιουργώντας σοκαριστικές εικόνες.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24 άλλοι τραυματίστηκαν σε επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) εναντίον κέντρου εφοδιαστικής σε μικρή πόλη της δυτικής Ρωσίας, ενώ η πρωτεύουσα Μόσχα και η περιφέρειά της έγιναν στόχος επιθέσεων εκατοντάδων drones.

«Επτά εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας σκοτώθηκαν όταν εχθρικά drones έπληξαν κέντρο εφοδιαστικής της Wildberries», ρωσικού κολοσσού στον συγκεκριμένο κλάδο, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Γεβγκένι Περβίσοφ, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση στην Κατόφσκ τραυμάτισε άλλους 24 ανθρώπους

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στη ρωσική επικράτεια τους τελευταίους μήνες, στοχοθετώντας κυρίως υποδομές εφοδιαστικής ή εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τους υδρογονάνθρακες σε μια προσπάθεια να στερέψει τη χρηματοδότηση του πολέμου της Μόσχας.

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Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ξέσπασε πυρκαγιά στην εγκατάσταση που επλήγη αλλά τέθηκε υπό έλεγχο ενώ δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο.

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Περισσότερα από 370 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εκτοξεύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας προς την περιοχή της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας.

«Από τις 20:30, περισσότερα από 370 drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα ενώ βρίσκονταν ακόμα μακριά. Εξήντα τέσσερα εχθρικά drones καταστράφηκαν ενώ πλησίαζαν την ίδια τη Μόσχα», έγραψε σε ανάρτηση στο Telegram ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν.

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