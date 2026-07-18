Η Ουκρανία έπληξε εγκαταστάσεις εφοδιασμού και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία – Μαύρος καπνός σκέπασε τον ουρανό της Μόσχας (Βίντεο)

Η Ουκρανία έπληξε δύο βασικές εγκαταστάσεις εφοδιασμού στις ρωσικές περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ καθώς επίσης και ρωσική πετρελαϊκή εγκατάσταση, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Telegram ότι οι εγκαταστάσεις εφοδιασμού χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την προμήθεια εξαρτημάτων, που υπόκεινται σε κυρώσεις, για την παραγωγή drones και εξοπλισμού πλοήγησης. Δήλωσε επίσης ότι ουκρανικά πλήγματα μεσαίου βεληνεκούς πέτυχαν στόχους στην Αζοφική Θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα.

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Στις εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας φαίνονται μαύροι καπνοί να έχουν σκεπάσει τον ουρανό της Μόσχας, δημιουργώντας σοκαριστικές εικόνες.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24 άλλοι τραυματίστηκαν σε επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) εναντίον κέντρου εφοδιαστικής σε μικρή πόλη της δυτικής Ρωσίας, ενώ η πρωτεύουσα Μόσχα και η περιφέρειά της έγιναν στόχος επιθέσεων εκατοντάδων drones. The sun is not even visible: Moscow region in Russia was covered by thick black smoke after a strike on an oil refinery.



Apocalyptic footage. pic.twitter.com/AThjxg7cwP July 18, 2026

«Επτά εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας σκοτώθηκαν όταν εχθρικά drones έπληξαν κέντρο εφοδιαστικής της Wildberries», ρωσικού κολοσσού στον συγκεκριμένο κλάδο, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Γεβγκένι Περβίσοφ, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση στην Κατόφσκ τραυμάτισε άλλους 24 ανθρώπους

Dziś rano ukraińskie drony szturmowe skutecznie zaatakowały drugie co do wielkości centrum realizacji zamówień rosyjskiego giganta e-commerce Wildberries, położone w okolicach Moskwy.



Na nagraniu widać obiekt całkowicie objęty płomieniami, nad którym unoszą się potężne kłęby… pic.twitter.com/EuIWvMS65c— Monitor Konfliktów (@Monitor807) July 18, 2026

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στη ρωσική επικράτεια τους τελευταίους μήνες, στοχοθετώντας κυρίως υποδομές εφοδιαστικής ή εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τους υδρογονάνθρακες σε μια προσπάθεια να στερέψει τη χρηματοδότηση του πολέμου της Μόσχας.

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🇺🇦🇷🇺 After hammering Russian ships in the Black Sea and torching Putin's oil depots and refineries, Ukrainian drones have now struck the second-largest warehouse of Russia's e-commerce giant, Wildberries.



This isn't just about tanks and trenches anymore.



Ukraine is now going… pic.twitter.com/VnMZRtSaiY— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 18, 2026

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ξέσπασε πυρκαγιά στην εγκατάσταση που επλήγη αλλά τέθηκε υπό έλεγχο ενώ δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο.

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Περισσότερα από 370 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εκτοξεύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας προς την περιοχή της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας.

«Από τις 20:30, περισσότερα από 370 drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα ενώ βρίσκονταν ακόμα μακριά. Εξήντα τέσσερα εχθρικά drones καταστράφηκαν ενώ πλησίαζαν την ίδια τη Μόσχα», έγραψε σε ανάρτηση στο Telegram ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν.