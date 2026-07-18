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Χαλκιδική: Νεκρός 19χρονος σε σύγκρουση ΙΧ έξω από το Πολύχρονο

Συνελήφθη ένα άτομο

Χαλκιδική: Νεκρός 19χρονος σε σύγκρουση ΙΧ έξω από το Πολύχρονο
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 18/7 στην Χαλκιδική, όταν ένας 19χρονος έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στις 4:45 στην περιμετρική Κασσάνδρας, έξω από το Πολύχρονο, όταν δύο ΙΧ συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

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Από τη σύγκρουση σύμφωνα με το voria.gr τραυματίστηκε σοβαρά ο 19χρονος, τον οποίο απεγκλώβισε η Πυροσβεστική με χρήση διασωστικής σειράς, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Ο 19χρονος, αλβανικής υπηκοότητας, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Μαζί του στο αυτοκίνητο επέβαιναν ένας 18χρονος και ένας 21χρονος, επίσης αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας.

Το δεύτερο εμπλεκόμενο όχημα οδηγούσε ένας 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές.

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