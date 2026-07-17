Βριλήσσια: «Έπνιξε τον Μαξ επί τόπου» – Σοκάρει η περιγραφή του 66χρονου που δέχθηκε άγρια επίθεση σκύλου έξω από φούρνο

Σοκ προκαλεί η άγρια επίθεση που σημειώθηκε έξω από αρτοποιείο στα Βριλήσσια, με θύματα έναν 66χρονο άνδρα και το μικρόσωμο σκυλάκι του, το οποίο βρήκε τραγικό θάνατο από τα δαγκώματα ενός γερμανικού ποιμενικού.

Όπως έγραφε το DEBATER, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 07:00 το πρωί στην οδό Κύπρου 27. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, μια 48χρονη γυναίκα είχε δέσει τον μεγαλόσωμο σκύλο της έξω από το κατάστημα.

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Ωστόσο, το ζώο κατάφερε να λυθεί, καθώς το σκοινί δεν είχε ασφαλιστεί σωστά, και επιτέθηκε με αγριότητα στον ηλικιωμένο που περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο μαζί με το κατοικίδιό του.

«Η ζωή μου όλη ο Μαξ» – Η συγκλονιστική μαρτυρία του θύματος

Ο 66χρονος, εμφανώς σοκαρισμένος, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Star.

Αναφερόμενος στην απώλεια του αγαπημένου του τετράποδου, δήλωσε με τρεμάμενη φωνή: «Η ζωή μου όλη ο Μαξ. Το εννοώ, με βλέπετε πως είμαι».

Περιγράφοντας τα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης, ο ίδιος εξήγησε: «Σε απόσταση πέντε μέτρων είδα ένα γερμανικό ποιμενικό, ένα τεράστιο σκυλί να τρέχει με την αλυσίδα κατά πάνω μου. Με το που έτρεξε, προσπαθώ να πιάσω το σκυλί μου το μικρό».

Ο ιδιοκτήτης προσπάθησε απεγνωσμένα να προστατεύσει το ζώο του, όμως ο γερμανικός ποιμενικός στράφηκε και εναντίον του. «Όρμηξε, το έπνιξε, το έπιασε από τον λαιμό, το θανάτωσε επί τόπου και τη στιγμή που προσπαθούσα εγώ να το σώσω, γύρισε σε εμένα και όπου έφτανε, με δάγκωνε».

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις στιγμές πανικού που ακολούθησαν την επίθεση. «Ακούσαμε φωνές, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε.

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Βγήκαμε και είδαμε έναν κύριο πεσμένο να προσπαθεί να σώσει τον δικό του σκύλο και την ιδιοκτήτρια που ήταν σε σοκ να προσπαθεί να πάρει τον δικό της σκύλο», αναφέροντας παράλληλα για τον μεγαλόσωμο σκύλο πως «ήταν δεμένος, χωρίς να το καταλάβουμε λύθηκε».

Σημειώνεται ότι τόσο ο 66χρονος όσο και η 48χρονη ήταν τακτικοί θαμώνες του συγκεκριμένου φούρνου.

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Μετά το συμβάν, η ιδιοκτήτρια του γερμανικού ποιμενικού συνελήφθη από τις αρχές και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπη με δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.

Βίντεο ντοκουμέντα λίγο μετά την άγρια επίθεση σκύλου έξω από φούρνο

Το DEBATER φέρνει στο φως της δημοσιότητας βίντεo ντοκουμέντα λίγα λεπτά μετά την άγρια επίθεση του σκύλου. Στο ένα διακρίνεται η κόρη της ιδιοκτήτριας του λυκόσκυλου να το απομακρύνει με λουρί, καθώς αστυνομικοί μόλις είχαν περάσει χειιροπέδες στη μητέρα της.

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Στο άλλο βίντεο φαίνεται το ασθενοφόρο που παρέλαβε τον τραυματισμένο άνδρα.

Το χρονικό της άγριας επίθεσης

Όλα έγιναν γύρω στις 7 το πρωί στην οδό Κύπρου στα Βριλήσσια, όπου μία 48χρονη είχε δέσει τον σκύλο της έξω από τον φούρνο, για να μπει μέσα να ψωνίσει.

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Ο μεγαλόσωμος σκύλος, κάποια στιγμή, κατάφερε να λυθεί και όρμηξε στον 66χρονο που περνούσε από το σημείο, δαγκώνοντάς τον σε χέρι, μηρό, ωμοπλάτη και γόνατο, και τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Το ζώο επιτέθηκε επίσης και στον σκύλο του 66χρονου, με το κατοικίδιο να τραυματίζεται θανάσιμα και να καταλήγει.

“Ήταν ένα λυκόσκυλο που επιτέθηκε σε ένα μικρό σκυλάκι. Δεν πρόλαβε να αντίδρασει το σκυλάκι. Προσπάθησε ο κηδεμόνας του να το σώσει” δήλωσε στο DEBATER αυτόπτης μάρτυρας του σοκαριστικού περιστατικού.